Ці котлетки стануть для господинь справжнім подарунком, адже ви вже ніколи не будете турбуватися про те, що робити з великими запасами кабачків. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом з TikTok o.cooking_s.

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Як приготувати овочеві котлети з кабачків?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кабачки;

– 2 моркви;

– зелена цибуля;

– 2 яйця;

– 180 грамів твердого сиру;

– 2 – 3 столові ложки манки;

– 1 столова ложка борошна;

– панірувальні сухарі;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець, паприка, італійські трави до смаку.

Приготування:

Кабачки та моркву дрібно натираємо і відтискаємо зайву воду. Змішуємо овочі, додаємо яйця та інші інгредієнти. Замішуємо тісто. В кінці натираємо сир і ще раз добре перемішуємо. Формуємо котлетки і смажимо на середньому вогні до апетитної золотої скоринки.

Смачного!

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