Ці котлетки стануть для господинь справжнім подарунком, адже ви вже ніколи не будете турбуватися про те, що робити з великими запасами кабачків. 24 Канал пропонує переконатися в цьому з рецептом з TikTok o.cooking_s.
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Як приготувати овочеві котлети з кабачків?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 кабачки;
– 2 моркви;
– зелена цибуля;
– 2 яйця;
– 180 грамів твердого сиру;
– 2 – 3 столові ложки манки;
– 1 столова ложка борошна;
– панірувальні сухарі;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець, паприка, італійські трави до смаку.
Приготування:
- Кабачки та моркву дрібно натираємо і відтискаємо зайву воду.
- Змішуємо овочі, додаємо яйця та інші інгредієнти. Замішуємо тісто.
- В кінці натираємо сир і ще раз добре перемішуємо.
- Формуємо котлетки і смажимо на середньому вогні до апетитної золотої скоринки.
Смачного!
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