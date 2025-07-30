Эти котлетки станут для хозяек настоящим подарком, ведь вы уже никогда не будете беспокоиться о том, что делать с большими запасами кабачков. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом из TikTok o.cooking_s.

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Как приготовить овощные котлеты из кабачков?

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 3 кабачка;
– 2 моркови;
– зелёный лук;
– 2 яйца;
– 180 граммов твердого сыра;
– 2 – 3 столовые ложки манки;
– 1 столовая ложка муки;
– панировочные сухари;
– 1 зубчик чеснока;
– соль, перец, паприка, итальянские травы по вкусу.

Приготовление:

  1. Кабачки и морковь мелко натираем и отжимаем лишнюю воду.
  2. Смешиваем овощи, добавляем яйца и другие ингредиенты. Замешиваем тесто.
  3. В конце натираем сыр и еще раз хорошо перемешиваем.
  4. Формируем котлетки и жарим на среднем огне до аппетитной золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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