Эти котлетки станут для хозяек настоящим подарком, ведь вы уже никогда не будете беспокоиться о том, что делать с большими запасами кабачков. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом из TikTok o.cooking_s.

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Как приготовить овощные котлеты из кабачков?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 2 моркови;

– зелёный лук;

– 2 яйца;

– 180 граммов твердого сыра;

– 2 – 3 столовые ложки манки;

– 1 столовая ложка муки;

– панировочные сухари;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец, паприка, итальянские травы по вкусу.

Приготовление:

Кабачки и морковь мелко натираем и отжимаем лишнюю воду. Смешиваем овощи, добавляем яйца и другие ингредиенты. Замешиваем тесто. В конце натираем сыр и еще раз хорошо перемешиваем. Формируем котлетки и жарим на среднем огне до аппетитной золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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