И не надо ехать на природу: курица в духовке в стиле барбекю – подарите родным праздник

Эта курочка станет для ваших родных настоящим подарком. Сочное мясо в соусе барбекю – от самого воображения уже начинает течь слюнки.

Не всегда есть возможность вырваться на природу, но это вовсе не означает, что нужно ждать, чтобы насладиться вкусом любимого мяса. 24 Канал предлагает приготовить курочку барбекю по рецепту портала Shuba и почувствовать этот особый вкус не выходя из дома.

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Рецепт курочки барбекю

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

соус:

– 1,5 стакана кетчупа;

– 1 стакан тростникового сахара;

– 1/2 стакана воды;

– 1/4 стакана яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка вустерского соуса;

– 1 столовая ложка меда;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сушеного чеснока;

– 1/2 чайной ложки лукового порошка;

– 1/4 чайной ложки горчицы;

курица:

– 1,4 килограмма куриных бедер с голенью;

– 2 луковицы;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте кетчуп, панелу (коричневый сахар), немного воды, яблочный уксус, вустерширский соус, мед или кленовый сироп, а также любимые специи. Отлейте примерно один стакан соуса – он понадобится позже. Подготовьте курицу: промойте, обсушите бумажными полотенцами и разделите на части, отделив голени от бедер. Поместите мясо в основную часть соуса, хорошо перемешайте, накройте посуду и оставьте в холодильнике минимум на час, а лучше – на ночь. После маринования разогрейте духовку до 220 градусов. Противень выстелите фольгой, выложите на него кольца лука, слегка смажьте маслом и перемешайте. Разложите куриные куски поверх лука шкуркой вверх и запекайте около 30 – 40 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка. В конце включите режим гриля, если он доступен. Смажьте курицу отложенным соусом с обеих сторон и готовьте еще 5 минут – до образования глянцевой, карамелизированной корочки и загустения соуса.

Приятного аппетита!

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