Не всегда есть возможность вырваться на природу, но это вовсе не означает, что нужно ждать, чтобы насладиться вкусом любимого мяса. 24 Канал предлагает приготовить курочку барбекю по рецепту портала Shuba и почувствовать этот особый вкус не выходя из дома.
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Рецепт курочки барбекю
- Время: 2 часа
- Порций: 8
Ингредиенты:
соус:
– 1,5 стакана кетчупа;
– 1 стакан тростникового сахара;
– 1/2 стакана воды;
– 1/4 стакана яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка вустерского соуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 1,5 чайной ложки соли;
– 1/2 чайной ложки сушеного чеснока;
– 1/2 чайной ложки лукового порошка;
– 1/4 чайной ложки горчицы;
курица:
– 1,4 килограмма куриных бедер с голенью;
– 2 луковицы;
– 1 столовая ложка подсолнечного масла.
Приготовление:
- В глубокой миске смешайте кетчуп, панелу (коричневый сахар), немного воды, яблочный уксус, вустерширский соус, мед или кленовый сироп, а также любимые специи. Отлейте примерно один стакан соуса – он понадобится позже.
- Подготовьте курицу: промойте, обсушите бумажными полотенцами и разделите на части, отделив голени от бедер. Поместите мясо в основную часть соуса, хорошо перемешайте, накройте посуду и оставьте в холодильнике минимум на час, а лучше – на ночь.
- После маринования разогрейте духовку до 220 градусов. Противень выстелите фольгой, выложите на него кольца лука, слегка смажьте маслом и перемешайте.
- Разложите куриные куски поверх лука шкуркой вверх и запекайте около 30 – 40 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка.
- В конце включите режим гриля, если он доступен. Смажьте курицу отложенным соусом с обеих сторон и готовьте еще 5 минут – до образования глянцевой, карамелизированной корочки и загустения соуса.
Приятного аппетита!
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