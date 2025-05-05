Не всегда есть возможность вырваться на природу, но это вовсе не означает, что нужно ждать, чтобы насладиться вкусом любимого мяса. 24 Канал предлагает приготовить курочку барбекю по рецепту портала Shuba и почувствовать этот особый вкус не выходя из дома.

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Рецепт курочки барбекю

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

соус:

– 1,5 стакана кетчупа;

– 1 стакан тростникового сахара;

– 1/2 стакана воды;

– 1/4 стакана яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка вустерского соуса;

– 1 столовая ложка меда;

– 1,5 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки сушеного чеснока;

– 1/2 чайной ложки лукового порошка;

– 1/4 чайной ложки горчицы;

курица:

– 1,4 килограмма куриных бедер с голенью;

– 2 луковицы;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте кетчуп, панелу (коричневый сахар), немного воды, яблочный уксус, вустерширский соус, мед или кленовый сироп, а также любимые специи. Отлейте примерно один стакан соуса – он понадобится позже. Подготовьте курицу: промойте, обсушите бумажными полотенцами и разделите на части, отделив голени от бедер. Поместите мясо в основную часть соуса, хорошо перемешайте, накройте посуду и оставьте в холодильнике минимум на час, а лучше – на ночь. После маринования разогрейте духовку до 220 градусов. Противень выстелите фольгой, выложите на него кольца лука, слегка смажьте маслом и перемешайте. Разложите куриные куски поверх лука шкуркой вверх и запекайте около 30 – 40 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка. В конце включите режим гриля, если он доступен. Смажьте курицу отложенным соусом с обеих сторон и готовьте еще 5 минут – до образования глянцевой, карамелизированной корочки и загустения соуса.

Приятного аппетита!

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