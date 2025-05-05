Не завжди є можливість вирватися на природу, але це зовсім не означає, що потрібно чекати, аби насолодитися смаком улюбленого мʼяса. 24 Канал пропонує приготувати курочку барбекю за рецептом порталу Shuba та відчути цей особливий смак не виходячи з дому.

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Рецепт курочки барбекю

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8

Інгредієнти:

соус:

– 1,5 склянки кетчупу;

– 1 склянка тростинного цукру;

– 1/2 склянки води;

– 1/4 склянки яблучного оцту;

– 1 столова ложка вустерського соусу;

– 1 столова ложка меду;

– 1,5 чайної ложки солі;

– 1/2 чайної ложки сушеного часнику;

– 1/2 чайної ложки цибулевого порошку;

– 1/4 чайної ложки гірчиці;

курка:

– 1,4 кілограма курячих стеген з гомілкою;

– 2 цибулини;

– 1 столова ложка соняшникової олії.

Приготування:

У глибокій мисці змішайте кетчуп, панелу (коричневий цукор), трохи води, яблучний оцет, вустерширський соус, мед або кленовий сироп, а також улюблені спеції. Відлийте приблизно одну склянку соусу — вона знадобиться пізніше. Підготуйте курку: промийте, обсушіть паперовими рушниками та розділіть на частини, відокремивши гомілки від стегон. Помістіть м’ясо в основну частину соусу, добре перемішайте, накрийте посуд і залиште в холодильнику мінімум на годину, а краще — на ніч. Після маринування розігрійте духовку до 220 градусів. Деко вистеліть фольгою, викладіть на нього кільця цибулі, злегка змастіть олією та перемішайте. Розкладіть курячі шматки поверх цибулі шкіркою догори та запікайте близько 30 – 40 хвилин, поки не з’явиться апетитна золотава скоринка. Наприкінці ввімкніть режим грилю, якщо він доступний. Змастіть курку відкладеним соусом з обох боків і готуйте ще 5 хвилин — до утворення глянцевої, карамелізованої шкірки та загусання соусу.

Смачного!

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