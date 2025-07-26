Вам позавидуют даже англичане: вкуснейшая овсянка с сыром и помидорами
- Овсянка с творогом – это еще один способ получить вкусный заряд энергии в начале дня.
- По желанию можно добавить к блюду бекон, авокадо или другие дополнения.
Начать день с овсянки – это точно хорошая идея, если вам нужна порция энергии и хорошего настроения.По крайней мере, с этим оригинальным рецептом вы получите именно такой результат.
Суперфиналистка "МастерШеф" Ольга Рябенко прекрасно знает, как превратить в шедевр даже элементарные будничные блюда. 24 Канал рекомендует попробовать овсянку с сыром, рецептом которой она поделилась в своем ТикТок.
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Как приготовить овсянку с сыром и кабачками?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов овсянки быстрого приготовления;
– помидор;
– 500 миллилитров воды;
– половинка лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 1 чайная ложка орегано;
– оливковое масло;
– соль и перец по вкусу;
– 6 листочков свежего базилика;
– 15 граммов масла;
– 50 граммов пармезана – по желанию;
– мягкий сыр страчетелла – по желанию.
Приготовление:
Ошпарьте помидоры кипятком, осторожно снимите кожицу и мелко нарежьте мякоть.
На сковороде обжарьте нарезанный лук вместе с измельченным чесноком до мягкости и прозрачности.
Добавьте измельченные помидоры, приправьте солью, перцем и орегано. Влейте немного томатного соуса и тушите на слабом огне примерно 5 минут.
Затем добавьте овсяные хлопья и необходимое количество воды – готовьте до той густоты, которая вам по вкусу.
В конце добавьте сливочное масло, перемешайте массу до однородности, всыпьте нарезанный базилик и снимите с огня.
Для подачи я добавила мягкий сливочный сыр, немного тертого пармезана и сбрызнула все оливковым маслом.
По желанию можете дополнить блюдо яйцом пашот, кусочками авокадо или ломтиками бекона.
Приятного аппетита!
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