Так они будут еще лучше: оригинальный способ приготовления любимых пельменей

Покупать готовые пельмени очень удобно, ведь остается лишь их приготовить. И варка далеко не единственный способ подать к столу любимое блюдо.

Все любят пельмени, но лишь единицы знают, как сделать их максимально вкусными. Какой способ приготовления пельменей должен знать каждый – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как вкусно приготовить пельмени

Тушение – это тот способ приготовления пельменей, который выбирает все больше кулинаров. Эта простая техника максимально раскроет вкус любимого блюда.

Тесто останется нежным, а начинка – сочной. А лучше всего тушить пельмени в любимом соусе или с овощами, ведь так вы сможете обогатить блюдо дополнительными акцентами.

Легче всего сделать зажарку из моркови и лука, добавить чеснок и томатную пасту. Также не лишними будут специи и немного сахара для баланса вкуса.

Тушить пельмени нужно под крышкой примерно 25 минут. За это время соус загустеет, а пельмени станут мягкими, ароматными и насыщенными вкусом.

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