Вам больше никогда не захочется жарить рыбу: французский рецепт на 5 минут: французский рецепт на 5 минут

Вам больше никогда не захочется жарить рыбу: французский рецепт на 5 минут
- Французский рецепт рыбы позволяет приготовить блюдо за 30 минут без длительного стояния у плиты.
- Основные ингредиенты: 400 граммов рыбы, сметана, горчица, соевый соус, сыр, лук, морковь, соль и перец.
Жареная рыба – это то блюдо, от которого никто и никогда не откажется. Но если вы не хотите долго стоять у плиты, то можно пойти значительно более простым путем!
Жареная рыба – это очень вкусно, но нужно немного постараться и постоять у плиты. Если времени и сил воплотить этот план в жизнь нет – стоит воспользоваться французским рецептом, которым поделился портал "Господинька".
Как приготовить рыбы по-французски?
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 граммов филе рыбы;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– соль и перец по вкусу;
– 50 граммов сыра;
овощная подушка:
– 2 лука;
– 2 моркови;
– 2 столовые ложки масла;
– соль и перец по вкусу.
Замечательная экономия времени и усилий / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Филе рыбы нарезаем, равномерно смазываем маслом.
- Смешиваем остальные ингредиенты и маринуем рыбу несколько минут.
- Морковь мелко натираем, лук нарезаем мелким кубиком и жарим на сковороде.
- Перекладываем овощи в форму, выкладываем рыбу, сверху затираем сыром и выпекаем при 180 градусах 25 – 30 минут.
Как покупать качественное филе рыбы?
Обязательно обращайте внимание на его внешний вид и цвет. Мясо должно быть упругим, влажным и блестящим, а не тусклым или обветренным. Избегайте кусков с пожелтевшими краями или беловатым налетом – это признаки длительного хранения или многократного замораживания, подсказывает Akademia Smaku.
Если филе продается в упаковке, следите, чтобы внутри не было лишнего льда или инея, ведь это свидетельствует о нарушении температурного режима. При нажатии на мякоть ямка должна исчезать мгновенно – иначе к ее свежести есть вопросы.
