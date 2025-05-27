Любимый гарнир теперь еще лучше: как вкусно запечь картошку – рецепт, прошедший поколение
- Запеченный картофель остается популярным гарниром.
- Для идеального результата его нужно немного отварить.
Запеченная картошечка всегда будет в топе любимых гарниров. А с этим рецептом она будет лучше, чем вы можете себе представить.
Опытные хозяйки знают: чтобы запеченный картофель был особенно вкусной, сначала корнеплод следует немного отварить. Так в духовке возникнет хрустящая ароматная корочка, а середина останется нежной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт вкусной запеченной картошки
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 3 – 5 зубчиков чеснока;
– 100 миллилитров масла;
– соль, специи и лавровый лист;
– щепотка сахара.
Приготовление:
Картофель очищаем и нарезаем кусочками. Опускаем в холодную воду с солью или несколькими каплями уксуса. Доводим до кипения и бланшируем 2 – 3 минуты. Затем воду сливаем, а картофель просушиваем.
В небольшой кастрюльке или сотейнике разогреваем масло, снимаем с огня и добавляем раздавленный чеснок. Даем настояться до полного остывания. Добавляем соль, специи, лавровый лист и щепотку сахара, перемешиваем.
Картофель перекладываем в глубокую миску и заливаем чесночным маслом. Тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек был хорошо покрыт пряной смесью.
Выкладываем картофель в форму для запекания или на противень, смазанный маслом. По желанию добавляем несколько неочищенных зубчиков чеснока для более насыщенного аромата.
Запекаем при температуре 170 – 180 градусов примерно 35 минут. В конце температуру увеличиваем, чтобы образовалась корочка.
Приятного аппетита!
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