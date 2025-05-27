Любимый гарнир теперь еще лучше: как вкусно запечь картошку – рецепт, прошедший поколение

Запеченная картошечка всегда будет в топе любимых гарниров. А с этим рецептом она будет лучше, чем вы можете себе представить.

Опытные хозяйки знают: чтобы запеченный картофель был особенно вкусной, сначала корнеплод следует немного отварить. Так в духовке возникнет хрустящая ароматная корочка, а середина останется нежной, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. К теме Не рецепт, а хит сезона: как вкусно приготовить молодую картошку – аромат будет на весь район Рецепт вкусной запеченной картошки Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 3 – 5 зубчиков чеснока;

– 100 миллилитров масла;

– соль, специи и лавровый лист;

– щепотка сахара. Приготовление: Картофель очищаем и нарезаем кусочками. Опускаем в холодную воду с солью или несколькими каплями уксуса. Доводим до кипения и бланшируем 2 – 3 минуты. Затем воду сливаем, а картофель просушиваем. В небольшой кастрюльке или сотейнике разогреваем масло, снимаем с огня и добавляем раздавленный чеснок. Даем настояться до полного остывания. Добавляем соль, специи, лавровый лист и щепотку сахара, перемешиваем. Картофель перекладываем в глубокую миску и заливаем чесночным маслом. Тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек был хорошо покрыт пряной смесью. Выкладываем картофель в форму для запекания или на противень, смазанный маслом. По желанию добавляем несколько неочищенных зубчиков чеснока для более насыщенного аромата. Запекаем при температуре 170 – 180 градусов примерно 35 минут. В конце температуру увеличиваем, чтобы образовалась корочка. Приятного аппетита! Точно получатся идеальными: как правильно варить пельмени.