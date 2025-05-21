Свежесть в одной тарелке: закарпатский салат ко всем блюдам
- Рецепт закарпатского салата включает огурцы, яйца, горошек, зеленый лук, укроп, майонез, соль и перец.
- Салат готовится за 20 минут и рассчитан на 4 порции.
Дополнить трапезу свежим салатом – это всегда хорошая идея. Тем более когда речь идет о сочетании любимых ингредиентов.
Этот летний салат в любом случае будет украшением вашего стола. Это летняя альтернатива оливье, которая никого не оставит равнодушным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.
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Рецепт закарпатского салата
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов огурца;
– 4 яйца;
– 400 граммов горошка;
– пучок зеленого лука;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу;
– 3 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
Сварите яйца вкрутую. Огурцы тщательно промойте под проточной водой, обрежьте кончики. Зеленый лук также промойте и удалите лишнее.
Нарежьте огурцы мелкими кубиками и пересыпьте в глубокую миску. Добавьте к ним зеленый горошек – можно использовать как консервированный, так и свежий.
Измельчите зеленый лук и высыпьте к остальным ингредиентам.
Яйца охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте в миску вместе с мелко порубленным укропом.
Все ингредиенты хорошо перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.
Приятного аппетита!
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