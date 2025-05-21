Свежесть в одной тарелке: закарпатский салат ко всем блюдам

Дополнить трапезу свежим салатом – это всегда хорошая идея. Тем более когда речь идет о сочетании любимых ингредиентов.

Этот летний салат в любом случае будет украшением вашего стола. Это летняя альтернатива оливье, которая никого не оставит равнодушным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. Читайте также Вкус весны: подборка любимых витаминных салатов резидента "VIP Тернополь" Татьяны Песик Рецепт закарпатского салата Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов огурца;

– 4 яйца;

– 400 граммов горошка;

– пучок зеленого лука;

– пучок укропа;

– соль и перец по вкусу;

– 3 столовые ложки майонеза. Приготовление: Сварите яйца вкрутую. Огурцы тщательно промойте под проточной водой, обрежьте кончики. Зеленый лук также промойте и удалите лишнее. Нарежьте огурцы мелкими кубиками и пересыпьте в глубокую миску. Добавьте к ним зеленый горошек – можно использовать как консервированный, так и свежий. Измельчите зеленый лук и высыпьте к остальным ингредиентам. Яйца охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте в миску вместе с мелко порубленным укропом. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу. Приятного аппетита! Уникальный десерт: сколько стоит самое дорогое мороженое в мире.