Этот летний салат в любом случае будет украшением вашего стола. Это летняя альтернатива оливье, которая никого не оставит равнодушным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Ингредиенты:

– 400 граммов огурца;

– 4 яйца;

– 400 граммов горошка;

– пучок зеленого лука;

– пучок укропа;

– соль и перец по вкусу;

– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

Сварите яйца вкрутую. Огурцы тщательно промойте под проточной водой, обрежьте кончики. Зеленый лук также промойте и удалите лишнее.

Нарежьте огурцы мелкими кубиками и пересыпьте в глубокую миску. Добавьте к ним зеленый горошек – можно использовать как консервированный, так и свежий.

Измельчите зеленый лук и высыпьте к остальным ингредиентам.

Яйца охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте в миску вместе с мелко порубленным укропом.