Этот летний салат в любом случае будет украшением вашего стола. Это летняя альтернатива оливье, которая никого не оставит равнодушным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Рецепт закарпатского салата

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов огурца;
– 4 яйца;
– 400 граммов горошка;
– пучок зеленого лука;
– пучок укропа;
– соль и перец по вкусу;
– 3 столовые ложки майонеза.

Приготовление:

  1. Сварите яйца вкрутую. Огурцы тщательно промойте под проточной водой, обрежьте кончики. Зеленый лук также промойте и удалите лишнее.

  2. Нарежьте огурцы мелкими кубиками и пересыпьте в глубокую миску. Добавьте к ним зеленый горошек – можно использовать как консервированный, так и свежий.

  3. Измельчите зеленый лук и высыпьте к остальным ингредиентам.

  4. Яйца охладите, очистите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте в миску вместе с мелко порубленным укропом.

  5. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Добавьте соль и черный молотый перец по вкусу.

Приятного аппетита!

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