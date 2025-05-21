Цей літній салат у будь-якому випадку буде окрасою вашого столу. Це літня альтернатива олівʼє, яка нікого не залишить байдужим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Рецепт закарпатського салату

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів огірка;

– 4 яйця;

– 400 грамів горошку;

– пучок зеленої цибулі;

– пучок кропу;

– сіль та перець до смаку;

– 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

Зваріть яйця вкруту. Огірки ретельно промийте під проточною водою, обріжте кінчики. Зелену цибулю також промийте й видаліть зайве. Наріжте огірки дрібними кубиками та пересипте в глибоку миску. Додайте до них зелений горошок — можна використати як консервований, так і свіжий. Подрібніть зелену цибулю та висипте до решти інгредієнтів. Яйця охолодіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Додайте в миску разом із дрібно посіченим кропом. Усі інгредієнти добре перемішайте. Додайте сіль і чорний мелений перець до смаку.

Смачного!

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