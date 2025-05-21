Цей літній салат у будь-якому випадку буде окрасою вашого столу. Це літня альтернатива олівʼє, яка нікого не залишить байдужим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.

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Рецепт закарпатського салату

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 400 грамів огірка;
– 4 яйця;
– 400 грамів горошку;
– пучок зеленої цибулі;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку;
– 3 столові ложки майонезу.

Приготування:

  1. Зваріть яйця вкруту. Огірки ретельно промийте під проточною водою, обріжте кінчики. Зелену цибулю також промийте й видаліть зайве.

  2. Наріжте огірки дрібними кубиками та пересипте в глибоку миску. Додайте до них зелений горошок — можна використати як консервований, так і свіжий.

  3. Подрібніть зелену цибулю та висипте до решти інгредієнтів.

  4. Яйця охолодіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Додайте в миску разом із дрібно посіченим кропом.

  5. Усі інгредієнти добре перемішайте. Додайте сіль і чорний мелений перець до смаку.

Смачного!

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