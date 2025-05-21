Цей літній салат у будь-якому випадку буде окрасою вашого столу. Це літня альтернатива олівʼє, яка нікого не залишить байдужим, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Рецепт закарпатського салату
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів огірка;
– 4 яйця;
– 400 грамів горошку;
– пучок зеленої цибулі;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку;
– 3 столові ложки майонезу.
Приготування:
Зваріть яйця вкруту. Огірки ретельно промийте під проточною водою, обріжте кінчики. Зелену цибулю також промийте й видаліть зайве.
Наріжте огірки дрібними кубиками та пересипте в глибоку миску. Додайте до них зелений горошок — можна використати як консервований, так і свіжий.
Подрібніть зелену цибулю та висипте до решти інгредієнтів.
Яйця охолодіть, очистіть і наріжте невеликими кубиками. Додайте в миску разом із дрібно посіченим кропом.
Усі інгредієнти добре перемішайте. Додайте сіль і чорний мелений перець до смаку.
Смачного!
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