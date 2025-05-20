Весна – ідеальний час для оновлення не лише природи, а й нашого організму. Адже після холодів, коли в раціоні переважала важка їжа, хочеться чогось свіжого, розповідає 24 Канал.

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Дієтологи радять обовʼязково додати салати з сезонних овочів, фруктів та зелені до щоденного меню. Пропонуємо насолодитися улюбленими салатами за рецептами зірки шоу "VIP Тернопіль" Тетяни Песик.

Ці страви, ніби з ресторану: одним салатом можна наїстися! Хіба що до салату з фіолетовою капустою раджу додати гарнір, наприклад, варену гречку,

– рекомендує акторка.

Салат "Стейк"

Інгредієнти:

– 3 – 4 листки салату;

– 3 томати чері;

– 1 червоний перець;

– 1 свіжий або квашений огірок;

– 2 картоплини;

– половина курячого філе;

– 70 грамів твердого сиру;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столові ложка гірчиці в зернах;

– 1 столова ложка негострої гірчиці;

– сік 1 лимона;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помийте листя салату та викладіть на тарілку. Наріжте томати й теж додайте. Помийте перець, викладіть на деко й запечіть у розігрітій до 170 градусів духовці протягом 25 хвилин. Дайте охолонути й наріжте крупними шматочками. Також окремо приготуйте картоплю, нарізану кубиками, та ціле філе. Можна разом запекти в духовці протягом 30 хвилин. Наріжте філе й огірок широкими смужками та додайте до страви. В окремій тарілці змішайте олію, дві гірчиці та сік лимона. Полийте соусом салат, додайте сіль, перець і посипте тертим сиром.

Салат з фіолетовою капустою

Інгредієнти:

– 200 грамів фіолетової капусти;

– 1 морква;

– пів яблука;

– пів цибулини;

– 30 грамів горіхів;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка гірчиці у зернах;

– 1 столова ложка бальзамічного оцту;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Дрібно нашаткуйте капусту. Натріть моркву та яблуко на дрібній тертці. Наріжте цибулю півкільцями. Усе ретельно перемішайте. Змішайте соус: олію, гірчицю, бальзамічний оцет і вичавлений через прес часник. Полийте готовий салат, доведіть до смаку сіллю та перцем. Додайте горіхи та ще раз перемішайте.

Салат з печеним гарбузом, буряком і фетою

Інгредієнти:

– 70 грамів руколи;

– 100 грамів гарбуза;

– 100 грамів буряка;

– 60 грамів сиру фета;

– 1 столова ложка гарбузової олії;

– 1 столова ложка гірчиці в зернах;

– 40 грамів волоського горіха;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Спочатку запечіть гарбуз без додавання олії, приправ. Поставте деко з помитими шматочками в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Після дайте охолонути. Паралельно поставте варитися буряк до повної готовності. Після того, як закипіла вода, потрібно 50 хвилин. Коли буряк зварився, перекладіть його на деко й запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, ще протягом 15 хвилин. Помийте та викладіть на дно тарілки руколу. Наріжте тонко гарбуз, буряк, сир і викладіть. Для соусу змішайте олію та гірчицю. Рівномірно полийте ним овочі та посипте горіхами. Доведіть до смаку сіллю – і готово!

Смачного!

Перевага чи помилка: що досвідчені кулінари думають про заправку салату соєвим соусом.