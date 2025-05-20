Весна – ідеальний час для оновлення не лише природи, а й нашого організму. Адже після холодів, коли в раціоні переважала важка їжа, хочеться чогось свіжого, розповідає 24 Канал.
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Дієтологи радять обовʼязково додати салати з сезонних овочів, фруктів та зелені до щоденного меню. Пропонуємо насолодитися улюбленими салатами за рецептами зірки шоу "VIP Тернопіль" Тетяни Песик.
Ці страви, ніби з ресторану: одним салатом можна наїстися! Хіба що до салату з фіолетовою капустою раджу додати гарнір, наприклад, варену гречку,
– рекомендує акторка.
Салат "Стейк"
Інгредієнти:
– 3 – 4 листки салату;
– 3 томати чері;
– 1 червоний перець;
– 1 свіжий або квашений огірок;
– 2 картоплини;
– половина курячого філе;
– 70 грамів твердого сиру;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столові ложка гірчиці в зернах;
– 1 столова ложка негострої гірчиці;
– сік 1 лимона;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Помийте листя салату та викладіть на тарілку. Наріжте томати й теж додайте.
- Помийте перець, викладіть на деко й запечіть у розігрітій до 170 градусів духовці протягом 25 хвилин. Дайте охолонути й наріжте крупними шматочками.
- Також окремо приготуйте картоплю, нарізану кубиками, та ціле філе. Можна разом запекти в духовці протягом 30 хвилин. Наріжте філе й огірок широкими смужками та додайте до страви.
- В окремій тарілці змішайте олію, дві гірчиці та сік лимона. Полийте соусом салат, додайте сіль, перець і посипте тертим сиром.
Салат з фіолетовою капустою
Інгредієнти:
– 200 грамів фіолетової капусти;
– 1 морква;
– пів яблука;
– пів цибулини;
– 30 грамів горіхів;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 1 столова ложка гірчиці у зернах;
– 1 столова ложка бальзамічного оцту;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Дрібно нашаткуйте капусту. Натріть моркву та яблуко на дрібній тертці.
- Наріжте цибулю півкільцями. Усе ретельно перемішайте.
- Змішайте соус: олію, гірчицю, бальзамічний оцет і вичавлений через прес часник.
- Полийте готовий салат, доведіть до смаку сіллю та перцем. Додайте горіхи та ще раз перемішайте.
Салат з печеним гарбузом, буряком і фетою
Інгредієнти:
– 70 грамів руколи;
– 100 грамів гарбуза;
– 100 грамів буряка;
– 60 грамів сиру фета;
– 1 столова ложка гарбузової олії;
– 1 столова ложка гірчиці в зернах;
– 40 грамів волоського горіха;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Спочатку запечіть гарбуз без додавання олії, приправ. Поставте деко з помитими шматочками в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Після дайте охолонути.
- Паралельно поставте варитися буряк до повної готовності. Після того, як закипіла вода, потрібно 50 хвилин. Коли буряк зварився, перекладіть його на деко й запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, ще протягом 15 хвилин.
- Помийте та викладіть на дно тарілки руколу. Наріжте тонко гарбуз, буряк, сир і викладіть.
- Для соусу змішайте олію та гірчицю. Рівномірно полийте ним овочі та посипте горіхами. Доведіть до смаку сіллю – і готово!
Смачного!
Перевага чи помилка: що досвідчені кулінари думають про заправку салату соєвим соусом.