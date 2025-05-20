Весна – идеальное время для обновления не только природы, но и нашего организма. Ведь после холодов, когда в рационе преобладала тяжелая пища, хочется чего-то свежего, рассказывает 24 Канал.
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Диетологи советуют обязательно добавить салаты из сезонных овощей, фруктов и зелени в ежедневное меню. Предлагаем насладиться любимыми салатами по рецептам звезды шоу "VIP Тернополь" Татьяны Песик.
Эти блюда, будто из ресторана: одним салатом можно наесться! Разве что к салату с фиолетовой капустой советую добавить гарнир, например, вареную гречку,
– рекомендует актриса.
Салат "Стейк"
Ингредиенты:
– 3 – 4 листа салата;
– 3 томата черри;
– 1 красный перец;
– 1 свежий или квашеный огурец;
– 2 картофелины;
– половина куриного филе;
– 70 граммов твердого сыра;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка горчицы в зернах;
– 1 столовая ложка неострой горчицы;
– сок 1 лимона;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Помойте листья салата и выложите на тарелку. Нарежьте томаты и тоже добавьте.
- Помойте перец, выложите на противень и запеките в разогретой до 170 градусов духовке в течение 25 минут. Дайте остыть и нарежьте крупными кусочками.
- Также отдельно приготовьте картофель, нарезанный кубиками, и целое филе. Можно вместе запечь в духовке в течение 30 минут. Нарежьте филе и огурец широкими полосками и добавьте к блюду.
- В отдельной тарелке смешайте масло, две горчицы и сок лимона. Полейте соусом салат, добавьте соль, перец и посыпьте тертым сыром.
Салат с фиолетовой капустой
Ингредиенты:
– 200 граммов фиолетовой капусты;
– 1 морковь;
– пол яблока;
– пол луковицы;
– 30 граммов орехов;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка горчицы в зернах;
– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Мелко нашинкуйте капусту. Натрите морковь и яблоко на мелкой терке.
- Нарежьте лук полукольцами. Все тщательно перемешайте.
- Смешайте соус: масло, горчицу, бальзамический уксус и выжатый через пресс чеснок.
- Полейте готовый салат, доведите до вкуса солью и перцем. Добавьте орехи и еще раз перемешайте.
Салат с печеной тыквой, свеклой и фетой
Ингредиенты:
– 70 граммов рукколы;
– 100 граммов тыквы;
– 100 граммов свеклы;
– 60 граммов сыра фета;
– 1 столовая ложка тыквенного масла;
– 1 столовая ложка горчицы в зернах;
– 40 граммов грецкого ореха;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала запеките тыкву без добавления масла, приправ. Поставьте противень с помытыми кусочками в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После дайте остыть.
- Параллельно поставьте вариться свеклу до полной готовности. После того как закипела вода, нужно 50 минут. Когда свекла сварилась, переложите ее на противень и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, еще в течение 15 минут.
- Помойте и выложите на дно тарелки руколу. Нарежьте тонко тыкву, свеклу, сыр и выложите.
- Для соуса смешайте масло и горчицу. Равномерно полейте им овощи и посыпьте орехами. Доведите до вкуса солью – и готово!
Приятного аппетита!
Преимущество или ошибка: что опытные кулинары думают о заправке салата соевым соусом.