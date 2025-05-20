Весна – идеальное время для обновления не только природы, но и нашего организма. Ведь после холодов, когда в рационе преобладала тяжелая пища, хочется чего-то свежего, рассказывает 24 Канал.

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Диетологи советуют обязательно добавить салаты из сезонных овощей, фруктов и зелени в ежедневное меню. Предлагаем насладиться любимыми салатами по рецептам звезды шоу "VIP Тернополь" Татьяны Песик.

Эти блюда, будто из ресторана: одним салатом можно наесться! Разве что к салату с фиолетовой капустой советую добавить гарнир, например, вареную гречку,

– рекомендует актриса.

Салат "Стейк"

Ингредиенты:

– 3 – 4 листа салата;

– 3 томата черри;

– 1 красный перец;

– 1 свежий или квашеный огурец;

– 2 картофелины;

– половина куриного филе;

– 70 граммов твердого сыра;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– 1 столовая ложка неострой горчицы;

– сок 1 лимона;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Помойте листья салата и выложите на тарелку. Нарежьте томаты и тоже добавьте. Помойте перец, выложите на противень и запеките в разогретой до 170 градусов духовке в течение 25 минут. Дайте остыть и нарежьте крупными кусочками. Также отдельно приготовьте картофель, нарезанный кубиками, и целое филе. Можно вместе запечь в духовке в течение 30 минут. Нарежьте филе и огурец широкими полосками и добавьте к блюду. В отдельной тарелке смешайте масло, две горчицы и сок лимона. Полейте соусом салат, добавьте соль, перец и посыпьте тертым сыром.

Салат с фиолетовой капустой

Ингредиенты:

– 200 граммов фиолетовой капусты;

– 1 морковь;

– пол яблока;

– пол луковицы;

– 30 граммов орехов;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– 1 столовая ложка бальзамического уксуса;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Мелко нашинкуйте капусту. Натрите морковь и яблоко на мелкой терке. Нарежьте лук полукольцами. Все тщательно перемешайте. Смешайте соус: масло, горчицу, бальзамический уксус и выжатый через пресс чеснок. Полейте готовый салат, доведите до вкуса солью и перцем. Добавьте орехи и еще раз перемешайте.

Салат с печеной тыквой, свеклой и фетой

Ингредиенты:

– 70 граммов рукколы;

– 100 граммов тыквы;

– 100 граммов свеклы;

– 60 граммов сыра фета;

– 1 столовая ложка тыквенного масла;

– 1 столовая ложка горчицы в зернах;

– 40 граммов грецкого ореха;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала запеките тыкву без добавления масла, приправ. Поставьте противень с помытыми кусочками в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После дайте остыть. Параллельно поставьте вариться свеклу до полной готовности. После того как закипела вода, нужно 50 минут. Когда свекла сварилась, переложите ее на противень и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, еще в течение 15 минут. Помойте и выложите на дно тарелки руколу. Нарежьте тонко тыкву, свеклу, сыр и выложите. Для соуса смешайте масло и горчицу. Равномерно полейте им овощи и посыпьте орехами. Доведите до вкуса солью – и готово!

Приятного аппетита!

Преимущество или ошибка: что опытные кулинары думают о заправке салата соевым соусом.