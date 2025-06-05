Французы в этом знают толк: готовим лионский салат – свежесть и сытность в одной тарелке
- Лионский салат готовится из листьев салата, яиц, бекона, хлеба и заправки из оливкового масла и винного уксуса.
- Он хорошо выглядит и способен насытить в течение дня.
Французские салаты – это всегда изысканность без лишних усилий. Они легкие, питательные и всегда удивляют оригинальным вкусом.
Этот салат не только красивый на вид, но и имеет непревзойденный вкус. 24 Канал предлагает воспроизвести его по рецепту портала smachno.in.ua и добавить будням изысканной оригинальности.
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Рецепт лионского салата
- Время: 20 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 300 граммов листьев салата;
– 3 яйца;
– 100 граммов бекона;
– 130 граммов хлеба;
– 1 чайная ложка сушеного чеснока;
– соль и перец по вкусу;
заправка:
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка винного уксуса или лимонного сока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Хлеб нарежьте небольшими кубиками и переложите в большую миску. Добавьте соль, перец, немного сушеного чеснока и сбрызните оливковым маслом. Все тщательно перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
Полученную смесь выложите в один слой на противень. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при 170 градусов примерно 15 минут. После этого перемешайте хлеб и верните в духовку еще на 5 – 10 минут, пока крутоны не станут хрустящими.
Листья салата хорошо промойте под холодной водой, обсушите и порвите руками на удобные куски.
Бекон нарежьте небольшими полосками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки, регулярно помешивая. Готовый бекон выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Отдельно приготовьте яйца-пашот. Для этого доведите воду до легкого кипения, создайте воронку ложкой и осторожно влейте яйцо без скорлупы. Варите 2 – 3 минуты, пока белок не схватится, а желток останется жидким.
Для заправки смешайте в миске оливковое масло с лимонным соком или уксусом, добавьте соль и перец. Взбивайте вилкой до образования эмульсии.
На тарелки выложите подготовленные листья салата, добавьте кусочки хрустящего бекона и крутоны. Полейте салат заправкой. Завершите блюдо теплым яйцом-пашот. При желании – слегка подсолите и поперчите яйцо сверху.
Приятного аппетита!
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