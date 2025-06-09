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9 июня, 23:55
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В нем идеально все: рецепт салата, который подойдет абсолютно ко всему

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Победительница "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом универсального салата.
  • Он порадует универсальностью и добавит вкуса для любой трапезы.

Любая трапеза должна сопровождаться овощными нотками. Достаточно нескольких ингредиентов, чтобы создать настоящую вкусовую феерию.

В этом салате прекрасно все, от сочетания ингредиентов до цвета, заправки и заботы о фигуре. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.

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Рецепт универсального салата

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 граммов салата Айсберг или молодой капусты;
– 150 граммов редиса;
– 3 огурца;
– 2 – 3 вареных яйца;
– половинка синего лука;
– 150 граммов кукурузы;
заправка:
– 4 столовые ложки сметаны;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Тонко нарежьте капусту. Огурцы, редис, вареные яйца и зеленый лук нарежьте произвольными кусочками.

  2. Переложите все в глубокую миску к капусте.

  3. По желанию добавьте консервированную кукурузу – она добавляет сладкую нотку, которая хорошо сочетается с другими ингредиентами.

  4. Соедините все ингредиенты для заправки и хорошо перемешайте.

  5. Заправьте салат и хорошо перемешайте.

  6. Перед подачей дайте ему немного постоять в холодильнике.

Приятного аппетита!

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