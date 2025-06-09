В нем идеально все: рецепт салата, который подойдет абсолютно ко всему

Любая трапеза должна сопровождаться овощными нотками. Достаточно нескольких ингредиентов, чтобы создать настоящую вкусовую феерию.

В этом салате прекрасно все, от сочетания ингредиентов до цвета, заправки и заботы о фигуре. 24 Канал предлагает обратить внимание на рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Ольга Рябенко в своем инстаграме.

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Рецепт универсального салата

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов салата Айсберг или молодой капусты;

– 150 граммов редиса;

– 3 огурца;

– 2 – 3 вареных яйца;

– половинка синего лука;

– 150 граммов кукурузы;

заправка:

– 4 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Тонко нарежьте капусту. Огурцы, редис, вареные яйца и зеленый лук нарежьте произвольными кусочками. Переложите все в глубокую миску к капусте. По желанию добавьте консервированную кукурузу – она добавляет сладкую нотку, которая хорошо сочетается с другими ингредиентами. Соедините все ингредиенты для заправки и хорошо перемешайте. Заправьте салат и хорошо перемешайте. Перед подачей дайте ему немного постоять в холодильнике.

Приятного аппетита!

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