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7 мая, 21:24
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Его уже считают лучше борща: "деревенский" суп, который съедают сразу, сколько бы ни наготовили

Лилия Имбировская-Сиваковская

Этот суп станет для вас настоящей находкой. А возможно, вы уже пробовали что-то похожее, поэтому сможете окунуться в приятные воспоминания.

Даже если ваши родные не очень любят первые блюда, этот суп они точно будут расхваливать. А хозяек он порадует своей простотой и бюджетностью, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт "деревенского" супа

  • Время: 1 час 15 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 3 картофелины;
– 2 литра воды;
– 1 чайная ложка соли;
– растительное масло;
– 30 граммов вермишели;
– петрушка;
зажарка:
– 1 лук;
– 1 красный болгарский перец;
– 400 граммов фарша;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 помидор;
– соль и перец по вкусу;
– 1 чайная ложка базилика.

Приготовление:

  1. В кастрюлю вливаем масло и обжариваем нарезанный полукольцами лук.
  2. Добавляем морковь и картофель, немного обжариваем, вливаем воду, накрываем крышкой и варим 25 минут.
  3. На сковородке обжариваем лук, затем добавляем перец и фарш. В конце добавляем помидор, солим и перчим.
  4. Добавляем зажарку в кастрюлю, всыпаем вермишель и варим на слабом огне 15 минут.
  5. В конце добавляем петрушку.

Приятного аппетита!

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