Весы и морока будут лишние: торт "Три стакана" – на тарелке не оставляют даже крошек

Этот торт станет настоящим подарком для ваших родных. В нем сочетаются любимые вкусы, а еще он совсем неприхотлив в приготовлении.

Нежность и неповторимый вкус – это те эпитеты, которыми этот торт описывают чаще всего. 24 Канал предлагает воспользоваться рецептом портала "На пенсии", с которым вам весы или сложные манипуляции точно не нужны.

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Рецепт торта "Три стакана"

Время : 1 час + пропитка

: 1 час + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 3 яйца;

– 1 стакан сахара;

– 1 стакан муки;

– 1 стакан кефира;

– чайная ложка соды;

– 2 – 3 столовые ложки какао;

крем:

– 200 граммов сливочного масла;

– 1 банка вареного сгущенного молока.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром вилкой, пока масса не станет светлой и воздушной. Постепенно влейте кефир, добавьте какао и муку. Перемешайте до однородности, чтобы не было комочков. Всыпьте соду и еще раз тщательно перемешайте. Перелейте тесто в форму для выпекания и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте примерно 35 минут. Проверить готовность можно деревянной шпажкой: если получается сухая – бисквит готов. Если верх зарумянился слишком быстро, а середина еще сырая – прикройте фольгой и допеките. Для крема взбейте мягкое сливочное масло, постепенно добавляя сгущенное молоко - по ложке, не прекращая взбивания. Остывший бисквит разрежьте на две части и смажьте кремом. По желанию украсьте десерт, например, тертым шоколадом или орехами. Оставьте на несколько часов в холодильнике, чтобы коржи хорошо пропитались.

Приятного аппетита!

Вы действительно почувствуете разницу: какой простой ингредиент превратит макароны в шедевр.