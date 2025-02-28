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28 февраля, 22:49
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Что приготовить на ужин за 10 минут – 3 варианта на любой день

Лилия Имбировская-Сиваковская

После изнурительного дня долго стоять у плиты никому не хочется. В таких случаях стоит обратиться к рецептам, выполнение которых будет быстрым и принесет только удовольствие.

Когда сил и времени мало – не нужно заставлять себя и придумывать что-то экстраординарное. Тем более, что и за считанные минуты можно сделать шедевр. Что быстрого можно приготовить на ужин и какими рецептами воспользоваться рассказывает 24 Канал.

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Омлет в духовке на сырной подушке с помидорами в духовке

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 3 – 4 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 средние помидоры;
– 1/3 стакана молока;
– соль, перец, приправы, травы по вкусу.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с молоком, добавив специи по вкусу.
  2. На дно посудины для омлета выложите нарезанный сыр, а сверху положите порезанные помидоры.
  3. Залейте сыр и помидоры яично-молочной смесью.
  4. Поставьте сосуд в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 7 минут, пока омлет не схватится.

Салат с яйцом, беконом и пармезаном

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов белого хлеба;
– 300 граммов салата;
– 4 яйца;
– 70 граммов бекона;
– 2 зубчика чеснока;
– половинка лимона;
– 25 граммов пармезана;
– 25 миллилитров оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Раздавите, почистите и мелко нарежьте зубчик чеснока. Срежьте корку с хлеба и порвите его на кусочки.
  2. Сбрызните маслом, посыпьте чесноком, посолите и поперчите. Поставьте в духовку на 5 минут для запекания.
  3. Отварите яйца, натрите сыр и мелко нарежьте бекон.
  4. Выжмите сок из лимона, смешайте его с маслом и оставшимся чесноком, поперчите. Разорвите руками листья салата, полейте заправкой, добавьте бекон, хлеб, пармезан и яйца, перемешайте.

Паста с морепродуктами и сливками

  • Время: 15 минут
  • Порций:

Ингредиенты:
– 400 граммов пасты;
– 500 граммов морского коктейля;
– 300 миллилитров сливок;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 – 3 лука шалот;
– оливковое масло;
– соль, перец, мускатный орех, базилик по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите пасту до состояния al dente.
  2. Пока паста готовится, нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на оливковом масле до мягкости, добавьте сливки, соль, перец и мускатный орех. Продолжайте готовить на огне еще некоторое время.
  3. Добавьте к соусу морепродукты, прогревайте их несколько минут, а затем добавьте пасту. Перемешайте.
  4. Украсьте готовое блюдо свежим базиликом.

Приятного аппетита!

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