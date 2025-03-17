Всего один ингредиент и творожная запеканка заиграет новыми красками: этот рецепт ищут все
Запеканки с творогом, манной крупой и сезонными фруктами – это замечательное кулинарное предложение, которое можно использовать как универсальный десерт в любое время года. Сегодняшняя новинка – творожная запеканка, приготовленная со спелой хурмой.
Выпечка с сочетанием этого ингредиента получается ароматной и питательной. Рецептом творожной запеканки с хурмой делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.
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Творожная запеканка – рецепт
- Время: 1 час
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 500 граммов нежирного кисломолочного творога;
– 3 хурмы;
– щепотка ванильного сахара;
– 200 граммов просеянной манки;
– 130 граммов сахара;
– 0,1 килограмма сливочного масла;
– свежие фрукты для украшения.
Приготовление:
- Творог, удалив лишнюю жидкость, соедините с сахаром, маслом, ванильным сахаром.
- Разотрите всю массу с манкой, оставив немного крупы для посыпки.
- Хурму очистите от кожуры и косточек, измельчите в блендере. Перемешайте ее с сахаром.
- В форму, хорошо смазанную кусочком размягченного масла, выложите творожную смесь. Разровняв, добавьте начинку из хурмы, сверху посыпьте оставшейся манной крупой.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и поместите запеканку примерно на 40 минут до золотистой корочки.
- Горячую запеканку с творогом и хурмой слегка охладите, украсив ломтиками фруктов. И подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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