Всего один ингредиент и творожная запеканка заиграет новыми красками: этот рецепт ищут все

Запеканки с творогом, манной крупой и сезонными фруктами – это замечательное кулинарное предложение, которое можно использовать как универсальный десерт в любое время года. Сегодняшняя новинка – творожная запеканка, приготовленная со спелой хурмой.

Выпечка с сочетанием этого ингредиента получается ароматной и питательной. Рецептом творожной запеканки с хурмой делится 24 Канал со ссылкой на Woman24. Читайте также Дубайский уже не в тренде: готовим новый вирусный шоколад – на этот раз "мохнатый" Творожная запеканка – рецепт Время: 1 час

1 час Порции: 8 Ингредиенты:

– 500 граммов нежирного кисломолочного творога;

– 3 хурмы;

– щепотка ванильного сахара;

– 200 граммов просеянной манки;

– 130 граммов сахара;

– 0,1 килограмма сливочного масла;

– свежие фрукты для украшения. Приготовление: Творог, удалив лишнюю жидкость, соедините с сахаром, маслом, ванильным сахаром.

Разотрите всю массу с манкой, оставив немного крупы для посыпки.

Хурму очистите от кожуры и косточек, измельчите в блендере. Перемешайте ее с сахаром.

В форму, хорошо смазанную кусочком размягченного масла, выложите творожную смесь. Разровняв, добавьте начинку из хурмы, сверху посыпьте оставшейся манной крупой.

Духовку разогрейте до 180 градусов и поместите запеканку примерно на 40 минут до золотистой корочки.

Горячую запеканку с творогом и хурмой слегка охладите, украсив ломтиками фруктов. И подавайте к столу. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и домашние круассаны от Ярославского.