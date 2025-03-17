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17 марта, 17:31
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Всего один ингредиент и творожная запеканка заиграет новыми красками: этот рецепт ищут все

Марта Касиянчук

Запеканки с творогом, манной крупой и сезонными фруктами – это замечательное кулинарное предложение, которое можно использовать как универсальный десерт в любое время года. Сегодняшняя новинка – творожная запеканка, приготовленная со спелой хурмой.

Выпечка с сочетанием этого ингредиента получается ароматной и питательной. Рецептом творожной запеканки с хурмой делится 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Творожная запеканка – рецепт

  • Время: 1 час
  • Порции: 8

Ингредиенты:
– 500 граммов нежирного кисломолочного творога;
– 3 хурмы;
– щепотка ванильного сахара;
– 200 граммов просеянной манки;
– 130 граммов сахара;
– 0,1 килограмма сливочного масла;
– свежие фрукты для украшения.

Приготовление:

  1. Творог, удалив лишнюю жидкость, соедините с сахаром, маслом, ванильным сахаром.
     
  2. Разотрите всю массу с манкой, оставив немного крупы для посыпки.
     
  3. Хурму очистите от кожуры и косточек, измельчите в блендере. Перемешайте ее с сахаром.
     
  4. В форму, хорошо смазанную кусочком размягченного масла, выложите творожную смесь. Разровняв, добавьте начинку из хурмы, сверху посыпьте оставшейся манной крупой.
     
  5. Духовку разогрейте до 180 градусов и поместите запеканку примерно на 40 минут до золотистой корочки.
     
  6. Горячую запеканку с творогом и хурмой слегка охладите, украсив ломтиками фруктов. И подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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