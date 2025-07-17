Наслаждаться любимым лакомством нужно по полной: как выбрать качественную сгущенку

Сгущенное молоко – отличное дополнение к блинам и любимым десертам. И чтобы ни одна деталь не испортила наслаждение, нужно ответственно подойти к выбору продукта.

Сгущенка – один из самых популярных продуктов среди подделок молочных продуктов. Как не нарваться на фальсификат и наслаждаться только качественным продуктом – рассказывает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Как выбрать качественную сгущенку?

Этикетка

Ищите продукты, изготовленные по стандарту ДСТУ. Не забудьте проверить дату изготовления и конечный срок годности. В металлической таре сгущенное молоко хранится до года, тогда как в пластиковых упаковках – только 2 – 3 месяца.

Оцените состав продукта

В настоящей сгущенке должно быть только молоко и сахар. Жирность должна составлять не менее 8,5%. Допустимы также аскорбиновая кислота и стабилизаторы – производные калия или натрия.

Красные флажки: крахмал, растительные жиры, кокосовое или пальмовое молоко, а также вещество Е-171.

Вид, запах и консистенция

Качественная сгущенка должна быть нежно-белой с легким кремовым оттенком. Чрезмерная жидкость может указывать на недостаток белков, а чрезмерная густота – на присутствие большого количества растительных жиров или хранение при высокой температуре.

Качественный продукт пахнет обычным пастеризованным молоком и не имеет никаких посторонних ароматов. Если в сгущенном молоке попадаются кристаллики сахара – это признак или некачественного подсластителя, или нарушения условий хранения.

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