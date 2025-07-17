Згущене молоко – один з найпопулярніших продуктів серед підробок молочних продуктів. Як не нарватися на фальсифікат та насолоджуватися лише якісним продуктом – розповідає 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Як вибрати якісну згущене молоко?

Етикетка

Шукайте продукти, виготовлені за стандартом ДСТУ. Не забудьте перевірити дату виготовлення та кінцевий термін придатності. У металевій тарі згущене молоко зберігається до року, тоді як у пластикових упаковках — лише 2 – 3 місяці.

Оцініть склад продукту

У справжньому згущеному молоці має бути лише молоко та цукор. Жирність повинна становити не менше 8,5%. Допустимими є також аскорбінова кислота та стабілізатори — похідні калію чи натрію.

Червоні прапорці: крохмаль, рослинні жири, кокосове або пальмове молоко, а також речовина Е-171.

Вигляд, запах та консистенція

Якісне згущене молоко повинно бути ніжно-білим з легким кремовим відтінком. Надмірна рідкість може вказувати на нестачу білків, а надмірна густота – на присутність великої кількості рослинних жирів або зберігання при високій температурі.

Якісний продукт пахне звичайним пастеризованим молоком і не має жодних сторонніх ароматів. Якщо в згущеному молоці трапляються кристалики цукру — це ознака або неякісного підсолоджувача, або порушення умов зберігання.

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