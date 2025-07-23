Состав, цвет, вид: как покупать только качественные макароны

Макаронные изделия – обязательный элемент нашего рациона. Именно поэтому каждый должен знать, на что обращать внимание при их покупке.

Достаточно знать всего несколько подсказок, чтобы на вашем столе были только макароны высокого качества. На что обращать внимание при следующем походе в магазин – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba.

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Как выбирать качественные макароны?

В первую очередь стоит обратить внимание на этикетку. Если в ваших руках качественные макароны, должна быть одна из этих пометок:

пшеница твердых сортов;

группа А;

1 класс.

Также обратите внимание на состав – должны быть только мука и вода. Иногда для цвета добавляют морковь, шпинат или чернила каракатиц, эти ингредиенты вполне безопасны.

Цвет качественных макаронных изделий должен быть желтым, золотисто-желтым или янтарным. Другие оттенки – сигнал об опасности.

Внимательно рассмотрите поверхность макарон – она должна быть гладкой. Гладкий край и небольшие вкрапления являются нормой, а вот другие повреждения подскажут, что не стоит покупать эту продукцию.

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