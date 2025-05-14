Будет вкусно и точно не навредит: как выбрать капусту без нитратов

Начался сезон ранних овощей, и трудно устоять перед соблазном обогатить ими свой рацион. Однако надо быть осмотрительным, чтобы не нарваться на продукт, полный нитратов.

Нитраты часто используют для ускорения роста овощей, однако это точно не то, что вам хочется приобрести. Как правильно выбирать капусту – рассказывает 24 Канал.

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Как выбрать капусту без нитратов

Сначала обратите внимание на плотность кочана. Если он твердый как камень – это может быть признаком "ускорения" его роста.

Учимся выбирать капусту / Фото Freepik

Важно хорошо разглядеть цвет. Он должен быть без ярко-зеленых или сине-фиолетовых оттенков. Как говорят эксперты, ярко-зеленый цвет на ранней капусте почти наверняка свидетельствует о нитратах. Темные пятна и желтизна также свидетельствуют о болезни или "перекармливании" химией.

Также взвесьте капусту в руке. Идеально, если оно небольшое на вид, но ощущается тяжелым как для своего размера.

Оно вернет в детство: печенье на сметане, которое готовили все бабушки.