Покупаем специю, а не порошок: как проверить качество куркумы

Куркума – одна из самых популярных пряностей, которая добавляет колорита большому количеству блюд. К сожалению, иногда покупатели наталкиваются на подделку, но добросовестность продавца легко проверить.

Куркума – это не только вкусное дополнение к вашим блюдам, но и полезный подарок для вашего организма. Как проверить качество специи, чтобы нечаянно не навредить себе и родным – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

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Как выбрать куркуму?

Возьмите щепотку специи и перетрите ее между пальцами. Свежая и качественная куркума сразу будет иметь яркий аромат. Если запах слабый или вообще отсутствует – покупайте куркуму в другом месте, а эту уже не употребляйте.

Иногда вместо куркумы можно встретить крашеную муку, поэтому будьте внимательны. Лучше лишний раз убедиться в качестве продукта.

Когда специя уже на вашей кухне, то растворите немного куркумы в стакане воды. Если на поверхности воды появились белые пятна – смело выбрасывайте такой продукт в мусорку.

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