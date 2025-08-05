Оливковое масло – важное дополнение к салатам и многим блюдам. Это товар не из дешевых, поэтому стоит знать, как покупать только качественный товар.

Качество оливкового масла можно проверить дома, однако нет никакой гарантии, что вам удастся вернуть товар и деньги. Как выбирать оливковое масло в магазине, чтобы купить товар высокого качества – рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok o_gorodnik.

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Как выбрать качественное оливковое масло?

В первую очередь обратите внимание на этикетку. Ищите аббревиатуру DOP, IGP или PDO. Они обозначают регион, где были выращены оливки, и являются подтверждением оригинальности продукта.

Покупаем лучшее / Фото Pixabay

Покупайте оливковое масло исключительно в темном стекле. Этот продукт не любит солнечных лучей, поэтому не соблазняйтесь даже на более низкую цену.

Также обратите внимание на показатель Acidity – кислотности. Чем он ниже – тем лучше оливковое масло. Впрочем, если вы используете его для жарки, поэтому можете купить товар с уровнем кислотности выше 1%.

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