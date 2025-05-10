Чтобы была вкусной и без нитратов: как правильно выбирать редис

Редиска замечательное сезонное дополнение к ароматным салатам. Поэтому каждый должен знать, как правильно его выбирать.

Для того, что получить от редиса максимальное удовольствие, нужно уметь его выбирать. На что обращать внимание, чтобы на вашем столе оказался хрустящий продукт без нитратов – расскажет 24 Канал.

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Как выбирать редиску

В первую очередь обратите внимание на кожуру – она должна быть ровной, гладкой и насыщенного цвета, без трещин и повреждений. Если на поверхности есть черные пятна, такая редиска, вероятно, уже начала портиться и не стоит покупки.

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Важным индикатором является также ботва. Если листья выглядят здоровыми и крепкими, то и сама редиска, как правило, будет свежей и вкусной. Поэтому рекомендуется выбирать редис с ботвой.

Не забывайте осторожно нажимать на редиску. Если она мягкая и легко поддается давлению, это может свидетельствовать о том, что плод перезрел или стал пустым внутри. Также это может быть признаком того, что редиска давно хранится и начала вянуть.

Многие считают, что даже органически выращенная редиска может содержать нитраты, особенно если она очень большая или продолговатая. Поэтому лучше выбирать маленькую, округлую редиску, ведь в такой, вероятно, меньше химикатов.

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