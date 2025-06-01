Как понять, что арбуз сладкий и спелый: 4 лайфхака, о которых никто не знает
- Чтобы определить, спелый ли арбуз и сладкий, проверьте наличие "кружевного" узора на кожуре и обратите внимание на "пуговицу" напротив хвостика.
- Выберите арбуз среднего размера, проверьте желтое пятно снизу, и прислушайтесь к легкому "бульканью" при вращении плода в руках.
Лето приносит множество сладких ягод, свежих овощей и сочных арбузов. Однако, многие потребители хотя бы раз имели ситуацию, когда идеальный внешне арбуз – водянистый и недозрелый внутри.
Чтобы не ошибаться с выбором плода, стоит знать несколько хитростей. Как выбрать самый спелый и сладкий арбуз, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.
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Как узнать, что арбуз спелый и сладкий
- Проверьте "кружевной" узор на кожуре
Наличие тонких светлых линий, напоминающих паутину или трещины на кожуре арбуза, известных как "кружевной" узор, служит индикатором сладкого вкуса. Эти отметки свидетельствуют о том, что пчелы активно опыляют цветок арбуза, в результате чего плод богат на сахар.
По словам специалистов, чем больше таких узоров, тем слаще арбуз, скорее всего, будет.
- Обратите внимание на "пуговицу" напротив хвостика
Также ключевой показатель спелости арбуза расположен на противоположном конце хвостика плода. Это небольшое круглое углубление, которое обычно называют "пуговицей" или "пупком", играет решающую роль в определении качества арбуза.
Маленький и плотный пупок обычно означает, что плод спелый. И наоборот, больший и более глубокий – может указывать на большое количество внутренних волокон, что приводит к водянистой текстуре и меньшей сладости мякоти.
Как выбрать самый вкусный арбуз / Фото Unsplash
- Покрутите арбуз и прислушайтесь
В поисках идеального арбуза традиционные методы постукивания могут оказаться не самым надежным подходом. Эксперты рекомендуют альтернативную технику: осторожно покрутите арбуз в руках, поднеся его к уху. Если ощущается легкое "бульканье" или вибрация, это свидетельствует о том, что плод спелый и сочный, недозревший арбуз – не будет издавать никакого звука.
- Проверьте пятно снизу
При выборе идеального арбуза рекомендуется обратить внимание на пятно на нижней части плода. Этот участок должен быть ярко-желтого оттенка.
Кроме того, покупателям стоит выбирать арбузы среднего размера, поскольку именно они чаще всего оказываются наиболее вкусными.
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