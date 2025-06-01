Укр Рус
Новости Вкусно Кулинарные секреты Как понять, что арбуз сладкий и спелый: 4 лайфхака, о которых никто не знает
17 июня, 17:29
2

Как понять, что арбуз сладкий и спелый: 4 лайфхака, о которых никто не знает

Марта Касиянчук
Основні тези
  • Чтобы определить, спелый ли арбуз и сладкий, проверьте наличие "кружевного" узора на кожуре и обратите внимание на "пуговицу" напротив хвостика.
  • Выберите арбуз среднего размера, проверьте желтое пятно снизу, и прислушайтесь к легкому "бульканью" при вращении плода в руках.

Лето приносит множество сладких ягод, свежих овощей и сочных арбузов. Однако, многие потребители хотя бы раз имели ситуацию, когда идеальный внешне арбуз – водянистый и недозрелый внутри.

Чтобы не ошибаться с выбором плода, стоит знать несколько хитростей. Как выбрать самый спелый и сладкий арбуз, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

Читайте также Как определить, что авокадо спелое: эти простые хитрости всегда действуют

Как узнать, что арбуз спелый и сладкий

  • Проверьте "кружевной" узор на кожуре

Наличие тонких светлых линий, напоминающих паутину или трещины на кожуре арбуза, известных как "кружевной" узор, служит индикатором сладкого вкуса. Эти отметки свидетельствуют о том, что пчелы активно опыляют цветок арбуза, в результате чего плод богат на сахар.

По словам специалистов, чем больше таких узоров, тем слаще арбуз, скорее всего, будет.

  • Обратите внимание на "пуговицу" напротив хвостика

Также ключевой показатель спелости арбуза расположен на противоположном конце хвостика плода. Это небольшое круглое углубление, которое обычно называют "пуговицей" или "пупком", играет решающую роль в определении качества арбуза.

Маленький и плотный пупок обычно означает, что плод спелый. И наоборот, больший и более глубокий – может указывать на большое количество внутренних волокон, что приводит к водянистой текстуре и меньшей сладости мякоти.


Как выбрать самый вкусный арбуз / Фото Unsplash

  • Покрутите арбуз и прислушайтесь

В поисках идеального арбуза традиционные методы постукивания могут оказаться не самым надежным подходом. Эксперты рекомендуют альтернативную технику: осторожно покрутите арбуз в руках, поднеся его к уху. Если ощущается легкое "бульканье" или вибрация, это свидетельствует о том, что плод спелый и сочный, недозревший арбуз – не будет издавать никакого звука.

  • Проверьте пятно снизу

При выборе идеального арбуза рекомендуется обратить внимание на пятно на нижней части плода. Этот участок должен быть ярко-желтого оттенка.

Кроме того, покупателям стоит выбирать арбузы среднего размера, поскольку именно они чаще всего оказываются наиболее вкусными.

Тоже актуально: как выбрать клубнику без нитратов.