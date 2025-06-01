Как понять, что арбуз сладкий и спелый: 4 лайфхака, о которых никто не знает

Лето приносит множество сладких ягод, свежих овощей и сочных арбузов. Однако, многие потребители хотя бы раз имели ситуацию, когда идеальный внешне арбуз – водянистый и недозрелый внутри.

Чтобы не ошибаться с выбором плода, стоит знать несколько хитростей. Как выбрать самый спелый и сладкий арбуз, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Storinka.

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Как узнать, что арбуз спелый и сладкий

Проверьте "кружевной" узор на кожуре

Наличие тонких светлых линий, напоминающих паутину или трещины на кожуре арбуза, известных как "кружевной" узор, служит индикатором сладкого вкуса. Эти отметки свидетельствуют о том, что пчелы активно опыляют цветок арбуза, в результате чего плод богат на сахар.

По словам специалистов, чем больше таких узоров, тем слаще арбуз, скорее всего, будет.

Обратите внимание на "пуговицу" напротив хвостика

Также ключевой показатель спелости арбуза расположен на противоположном конце хвостика плода. Это небольшое круглое углубление, которое обычно называют "пуговицей" или "пупком", играет решающую роль в определении качества арбуза.

Маленький и плотный пупок обычно означает, что плод спелый. И наоборот, больший и более глубокий – может указывать на большое количество внутренних волокон, что приводит к водянистой текстуре и меньшей сладости мякоти.



Как выбрать самый вкусный арбуз / Фото Unsplash

Покрутите арбуз и прислушайтесь

В поисках идеального арбуза традиционные методы постукивания могут оказаться не самым надежным подходом. Эксперты рекомендуют альтернативную технику: осторожно покрутите арбуз в руках, поднеся его к уху. Если ощущается легкое "бульканье" или вибрация, это свидетельствует о том, что плод спелый и сочный, недозревший арбуз – не будет издавать никакого звука.

Проверьте пятно снизу

При выборе идеального арбуза рекомендуется обратить внимание на пятно на нижней части плода. Этот участок должен быть ярко-желтого оттенка.

Кроме того, покупателям стоит выбирать арбузы среднего размера, поскольку именно они чаще всего оказываются наиболее вкусными.

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