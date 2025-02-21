Попробуйте раз – будете делать всегда: зачем в котлеты добавляют минеральную воду

Нежные и сочные котлеты - идеальное дополнение к любому гарниру. И есть секрет, благодаря которому всегда будут получаться именно такими.

Для того, чтобы гарантировать идеальную сочность котлет, нужен очень простой ингредиент. Какой именно и как он сработает – рассказывает 24 Канал.

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Что надо добавить в фарш для котлет

Минеральная вода – секрет чрезвычайно нежных и сочных котлет. Углекислый газ, которым обогащена эта вода, будет способствовать более активному выделению мясного сока, что будет иметь большое влияние на финальный результат.

Вкусно и сочно / Фото Freepik

Для идеального результата нужно совсем немного, но важно хорошо и долго вымешивать фарш. Так мясо лучше обогатится углекислым газом.

Еще стоит учесть, что котлеты нужно переворачивать каждые 3 – 4 минуты и не ждать, пока с одной стороны не образуется твердая коричневая корка.

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