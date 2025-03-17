Этот секрет знают единицы: для чего добавлять уксус к картофелю при варке

Одним из самых популярных ингредиентов к овощным салатам является вареный картофель. Однако, нужно как-то сварить клубни так, чтобы они не разварились. Часто это становится нелегкой задачей.

Чтобы картофель не разварился и не разваливался в салате, будучи нарезанным, хозяйки применяют одну хитрость. Именно о ней сегодня и рассказывает 24 Канал со ссылкой на Главред.

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Зачем добавлять уксус к картофелю при варке

В кулинарной подсказке для приготовления картофеля на салат эксперты рекомендуют добавлять небольшое количество столового уксуса в кипящую воду во время варки клубней. Этот прием способствует образованию тонкой корочки на картофеле, благодаря чему он сохраняет форму при нарезании.

Как сделать это правильно:

Дождитесь, пока закипит вода, положите клубни.

На 2 литра воды возьмите 1 – 2 столовые ложки столового уксуса 9%.

Так картофель сохранит свою твердость и целостность независимо от продолжительности приготовления.

Кроме того, кислотность уксуса играет решающую роль в сохранении целостности пектина – фактора, который существенно влияет на текстуру картофеля.

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