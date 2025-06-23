Быстро и без хлопот: как заготовить кабачковую икру на зиму

Кабачковая икра – замечательное дополнение к трапезе в любое время года. Поэтому стоит сделать запасы этой вкуснятины, пока длится сезон любимого овоща.

Кабачковая икра может быть как самостоятельной намазкой на хлеб, так и уместным дополнением к основному блюду. 24 Канал предлагает приготовить ее по простому рецепту от портала Shuba. Читайте также Семейный рецепт лета: аппетитная запеканка из кабачков и картофеля – рецепт, который удивит Рецепт кабачковой икры Время : 2 часа 20 минут

: 2 часа 20 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– 3 килограмма кабачков;

– 1 килограмм лука;

– 1 килограмм моркови;

– 300 граммов томатного соуса;

– 300 граммов растительного масла;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1,5 столовой ложки соли. Приготовление: Тщательно промойте кабачки и морковь, очистите от кожуры. Если кабачки уже перезрелые - удалите сердцевину с семенами. Нарежьте кабачки, морковь и лук небольшими кусками. Измельчите овощи с помощью мясорубки или воспользуйтесь блендером. Переложите массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте растительное масло и перемешайте до однородности. Накрыв крышкой, тушите смесь на слабом огне примерно 1 час 20 минут. Затем добавьте томатную пасту, соль и сахар, хорошо размешайте и продолжайте тушить еще около 40 минут. Готовую икру горячей разложите в предварительно простерилизованные банки, плотно закрутите крышками и оставьте остывать при комнатной температуре. Приятного аппетита! Летний завтрак: ленивые вареники с маком и ягодами.