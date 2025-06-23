Кабачковая икра может быть как самостоятельной намазкой на хлеб, так и уместным дополнением к основному блюду. 24 Канал предлагает приготовить ее по простому рецепту от портала Shuba.

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Рецепт кабачковой икры

  • Время: 2 часа 20 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 3 килограмма кабачков;
– 1 килограмм лука;
– 1 килограмм моркови;
– 300 граммов томатного соуса;
– 300 граммов растительного масла;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1,5 столовой ложки соли.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте кабачки и морковь, очистите от кожуры. Если кабачки уже перезрелые - удалите сердцевину с семенами.

  2. Нарежьте кабачки, морковь и лук небольшими кусками. Измельчите овощи с помощью мясорубки или воспользуйтесь блендером. Переложите массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте растительное масло и перемешайте до однородности.

  3. Накрыв крышкой, тушите смесь на слабом огне примерно 1 час 20 минут. Затем добавьте томатную пасту, соль и сахар, хорошо размешайте и продолжайте тушить еще около 40 минут.

  4. Готовую икру горячей разложите в предварительно простерилизованные банки, плотно закрутите крышками и оставьте остывать при комнатной температуре.

Приятного аппетита!

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