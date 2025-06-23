Кабачкова ікра може бути як самостійною намазкою на хліб, так і доречним додатком до основної страви. 24 Канал пропонує приготувати її за простим рецептом від порталу Shuba.

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Рецепт кабачкової ікри

  • Час: 2 години 20 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 1 кілограм цибулі;
– 1 кілограм моркви;
– 300 грамів томатного соусу;
– 300 грамів олії;
– 2 столові ложки цукру;
– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

  1. Ретельно промийте кабачки й моркву, очистьте від шкірки. Якщо кабачки вже перезрілі — видаліть серцевину з насінням.

  2. Наріжте кабачки, моркву та цибулю невеликими шматками. Подрібніть овочі за допомогою м’ясорубки або скористайтеся блендером. Перекладіть масу у каструлю з товстим дном, додайте рослинну олію й перемішайте до однорідності.

  3. Накривши кришкою, тушкуйте суміш на слабкому вогні приблизно 1 годину 20 хвилин. Потім додайте томатну пасту, сіль і цукор, добре розмішайте і продовжуйте тушкувати ще близько 40 хвилин.

  4. Готову ікру гарячою розкладіть у попередньо простерилізовані банки, щільно закрутіть кришками та залиште остигати при кімнатній температурі.

Смачного!

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