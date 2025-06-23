Кабачкова ікра може бути як самостійною намазкою на хліб, так і доречним додатком до основної страви. 24 Канал пропонує приготувати її за простим рецептом від порталу Shuba.

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Рецепт кабачкової ікри

Час : 2 години 20 хвилин

: 2 години 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 1 кілограм цибулі;

– 1 кілограм моркви;

– 300 грамів томатного соусу;

– 300 грамів олії;

– 2 столові ложки цукру;

– 1,5 столової ложки солі.

Приготування:

Ретельно промийте кабачки й моркву, очистьте від шкірки. Якщо кабачки вже перезрілі — видаліть серцевину з насінням. Наріжте кабачки, моркву та цибулю невеликими шматками. Подрібніть овочі за допомогою м’ясорубки або скористайтеся блендером. Перекладіть масу у каструлю з товстим дном, додайте рослинну олію й перемішайте до однорідності. Накривши кришкою, тушкуйте суміш на слабкому вогні приблизно 1 годину 20 хвилин. Потім додайте томатну пасту, сіль і цукор, добре розмішайте і продовжуйте тушкувати ще близько 40 хвилин. Готову ікру гарячою розкладіть у попередньо простерилізовані банки, щільно закрутіть кришками та залиште остигати при кімнатній температурі.

Смачного!

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