Вкус и польза на целый год: как закрыть фасоль на зиму
- Спаржевая фасоль – именно тот продукт, который стоит заготовить на зиму.
- С этим рецептом не возникнет трудностей даже у новичков.
Спаржевая фасоль может быть не только сезонным хитом, но и желанным гостем на столе в течение всего года. Заготовить ее – дело простейших кулинарных манипуляций.
Стручковая или спаржевая фасоль может быть отдельным гарниром или отличным дополнением к трапезе – все зависит от ваших предпочтений. Обязательно сделайте запасы на зиму, ведь они не один раз придут на помощь, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт спаржевой фасоли на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 1 банка
Ингредиенты:
– 500 граммов спаржевой фасоли;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 500 миллилитров воды;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 2 лавровых листа;
– 2 горошка душистого перца;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 перца горошком.
Приготовление:
Фасоль хорошо промойте под проточной водой, обсушите и нарежьте на части, удобные для размещения в стеклянных банках. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Когда вода начнет бурлить, добавьте подготовленную фасоль и проварите ее примерно 5 минут на умеренном огне. Затем откиньте на дуршлаг.
Стеклянные банки предварительно простерилизуйте. На дно каждой положите любимые специи, после чего плотно заполните стручками фасоли – желательно устанавливать их вертикально.
Отдельно в кастрюле смешайте воду с сахаром и солью. Доведите до кипения, периодически помешивая, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились. Добавьте уксус, после повторного закипания дайте покипеть еще несколько минут и выключите огонь.
Горячим маринадом залейте фасоль в банках, герметично закрутите крышки. Укутайте банки теплым одеялом и оставьте до полного остывания.
Храните фасоль в темном и прохладном месте.
Приятного аппетита!
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