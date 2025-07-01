Вкус и польза на целый год: как закрыть фасоль на зиму

Спаржевая фасоль может быть не только сезонным хитом, но и желанным гостем на столе в течение всего года. Заготовить ее – дело простейших кулинарных манипуляций.

Стручковая или спаржевая фасоль может быть отдельным гарниром или отличным дополнением к трапезе – все зависит от ваших предпочтений. Обязательно сделайте запасы на зиму, ведь они не один раз придут на помощь, рассказывает 24 Канал. К теме Это вкуснее котлет и даже шашлык: отбивные с начинкой, которые хоть на праздник подавай Рецепт спаржевой фасоли на зиму Время : 1 час

: 1 час Порций: 1 банка Ингредиенты:

– 500 граммов спаржевой фасоли;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка сахара;

– 500 миллилитров воды;

– 1 чайная ложка уксуса;

– 2 лавровых листа;

– 2 горошка душистого перца;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 перца горошком. Приготовление: Фасоль хорошо промойте под проточной водой, обсушите и нарежьте на части, удобные для размещения в стеклянных банках. В кастрюле вскипятите подсоленную воду. Когда вода начнет бурлить, добавьте подготовленную фасоль и проварите ее примерно 5 минут на умеренном огне. Затем откиньте на дуршлаг. Стеклянные банки предварительно простерилизуйте. На дно каждой положите любимые специи, после чего плотно заполните стручками фасоли – желательно устанавливать их вертикально. Отдельно в кастрюле смешайте воду с сахаром и солью. Доведите до кипения, периодически помешивая, чтобы сыпучие ингредиенты полностью растворились. Добавьте уксус, после повторного закипания дайте покипеть еще несколько минут и выключите огонь. Горячим маринадом залейте фасоль в банках, герметично закрутите крышки. Укутайте банки теплым одеялом и оставьте до полного остывания. Храните фасоль в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Это очень вкусно и полезно: как сделать запеченную овсянку.