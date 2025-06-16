Лучшие кабачки на зиму: как будто только что из бочки – этот рецепт должен быть у каждой хозяйки

Квашеные кабачки подарят неповторимый дуэт оригинального вкуса и хрусткости. Каждый раз у вас будет впечатление, как будто их только что достали из бочки!

Обычно квасят помидоры или капусту, но этот прием можно повторить и с кабачками. Попробуйте – это очень вкусно и колоритно, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Шуба". К теме Будут готовы уже через час: хрустящие малосольные огурчики в пакете: хрустящие малосольные огурчики в пакете Рецепт квашеных кабачков Время : 1 час

: 1 час Порций: 10 Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 перец чили;

– листья хрена;

– 2 зонтика укропа;

– 2 горошины душистого перца;

– 2 горошины черного перца;

– 2 листа смородины;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 литр воды;

– 60 граммов соли;

– 1 лавровый лист. Приготовление: Все ингредиенты хорошо промойте и дайте им полностью обсохнуть, чтобы не осталось лишней влаги. Чеснок разрежьте на четыре части. Кабачки также тщательно вымойте, обрежьте хвостики и нарежьте кружочками толщиной примерно 1 – 1,5 сантиметра. На дно стерильной банки выложите специи и зелень. Поверх них плотно разместите кусочки кабачков, стараясь укладывать равномерно. Для рассола вскипятите воду, добавьте лавровый лист и соль, размешайте до полного растворения. Дайте рассолу остыть до комнатной температуры, после чего залейте им кабачки. Убедитесь, что овощи полностью погружены в жидкость. Накройте банку марлей и поставьте в глубокую миску – во время брожения рассол может вытекать. Оставьте при комнатной температуре на 7 дней. После завершения брожения закройте банку плотной крышкой и перенесите в прохладное место. Приятного аппетита! Родные не угадают, из чего она: аппетитная намазка из кабачков.