26 декабря, 21:32
Эту закуску съедают первой на праздничном столе: готовится быстро и без мороки

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Кремовая намазка из авокадо готовится за 5 минут и может подаваться с красной рыбой как деликатес.
  • Для приготовления нужно авокадо, фета, оливковое масло, мед, лимонный сок и зелень.

На праздничном столе всегда есть потребность в блюдах, которые не нужно долго готовить, но чтобы вкус поражал гостей. К ним всегда тянутся первыми!

Кремовая намазка из авокадо можно намазать на хлеб или крекеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Olga_riabenko. А если добавить красную рыбу, то вообще получится деликатес!

Как приготовить закуску из авокадо?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты: 
– 1 авокадо; 
– 100 граммов феты; 
– 50 миллилитров оливкового масла; 
– 1 чайная ложка меда; 
– сок из половины лимона; 
– зелень (зеленый лук, укроп, базилик) по вкусу. 
Для подачи: 
– укроп; 
– масло; 
– томаты сушеные; 
– сушеный лук.

Готовим яркую закуску на праздничный стол: видео

Приготовление:

  1. Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы.
  2. Выложите в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зеленью, сушеными томатами и луком.
  3. Подавайте с подсушенным хлебом.
  4. Можете как намазать, так и просто зачерпнуть им массу.

Как выбрать авокадо?

Сначала проверьте кожуру. если она темная, а при нажатии мягкая, то его можно смело покупать, пишет Sisiyemmie.

Еще обязательно загляните под плодоножку. Зеленый цвет означает, что плод готов к употреблению.

