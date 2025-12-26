Кремовая намазка из авокадо можно намазать на хлеб или крекеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Olga_riabenko. А если добавить красную рыбу, то вообще получится деликатес!

Как приготовить закуску из авокадо?

Время: 5 минут

5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 авокадо;

– 100 граммов феты;

– 50 миллилитров оливкового масла;

– 1 чайная ложка меда;

– сок из половины лимона;

– зелень (зеленый лук, укроп, базилик) по вкусу.

Для подачи:

– укроп;

– масло;

– томаты сушеные;

– сушеный лук.

Готовим яркую закуску на праздничный стол: видео

Приготовление:

Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы. Выложите в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зеленью, сушеными томатами и луком. Подавайте с подсушенным хлебом. Можете как намазать, так и просто зачерпнуть им массу.

Как выбрать авокадо?

Сначала проверьте кожуру. если она темная, а при нажатии мягкая, то его можно смело покупать, пишет Sisiyemmie.

Еще обязательно загляните под плодоножку. Зеленый цвет означает, что плод готов к употреблению.

