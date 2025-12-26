Кремовая намазка из авокадо можно намазать на хлеб или крекеры, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Olga_riabenko. А если добавить красную рыбу, то вообще получится деликатес!

Интересно Салаты на Новый год 2026: здесь найдутся рецепты на любой вкус

Как приготовить закуску из авокадо?

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты:
– 1 авокадо;
– 100 граммов феты;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 1 чайная ложка меда;
– сок из половины лимона;
– зелень (зеленый лук, укроп, базилик) по вкусу.
Для подачи:
– укроп;
– масло;
– томаты сушеные;
– сушеный лук.

Готовим яркую закуску на праздничный стол: видео

Приготовление:

  1. Все ингредиенты взбейте блендером до однородной массы.
  2. Выложите в тарелку, полейте ароматным маслом и добавьте зеленью, сушеными томатами и луком.
  3. Подавайте с подсушенным хлебом.
  4. Можете как намазать, так и просто зачерпнуть им массу.

Как выбрать авокадо?

Сначала проверьте кожуру. если она темная, а при нажатии мягкая, то его можно смело покупать, пишет Sisiyemmie.

Еще обязательно загляните под плодоножку. Зеленый цвет означает, что плод готов к употреблению.

Что приготовить на праздник?