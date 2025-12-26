Кремова намазка з авокадо можна намазати на хліб чи крекери, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Olga_riabenko. А якщо додати червону рибу, то взагалі вийде делікатес!

Як приготувати закуску з авокадо?

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 100 грамів фети;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду;
– сік з половини лимона;
– зелень (зелена цибуля, кріп, базилік) до смаку.
Для подачі:
– кріп;
– олія;
– томати сушені;
– сушена цибуля.

Приготування:

  1. Всі інгредієнти збийте блендером до однорідної маси.
  2. Викладіть в тарілку, полийте ароматною олією й додайте зеленню, сушеними томатами та цибулею.
  3. Подавайте з підсушеним хлібом.
  4. Можете як намастити, так і просто зачерпати ним масу.

Як вибрати авокадо?

Спочатку перевірте шкірку. якщо вона темна, а при натисканні м’яка, то його можна сміливо купувати, пише Sisiyemmie.

Ще обовʼязково зазирніть під плодоніжку. Зелений колір означає, що плід готовий до вживання.

