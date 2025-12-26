Кремова намазка з авокадо можна намазати на хліб чи крекери, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Olga_riabenko. А якщо додати червону рибу, то взагалі вийде делікатес!

Як приготувати закуску з авокадо?

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 1 авокадо;

– 100 грамів фети;

– 50 мілілітрів оливкової олії;

– 1 чайна ложка меду;

– сік з половини лимона;

– зелень (зелена цибуля, кріп, базилік) до смаку.

Для подачі:

– кріп;

– олія;

– томати сушені;

– сушена цибуля.

Готуємо яскраву закуску на святковий стіл: відео

Приготування:

Всі інгредієнти збийте блендером до однорідної маси. Викладіть в тарілку, полийте ароматною олією й додайте зеленню, сушеними томатами та цибулею. Подавайте з підсушеним хлібом. Можете як намастити, так і просто зачерпати ним масу.

Як вибрати авокадо?

Спочатку перевірте шкірку. якщо вона темна, а при натисканні м’яка, то його можна сміливо купувати, пише Sisiyemmie.

Ще обовʼязково зазирніть під плодоніжку. Зелений колір означає, що плід готовий до вживання.

