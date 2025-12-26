Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Цю закуску з’їдають першою на святковому столі: готується швидко і без мороки
26 грудня, 21:31
2

Цю закуску з’їдають першою на святковому столі: готується швидко і без мороки

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Кремова намазка з авокадо готується за 5 хвилин і може подаватися з червоною рибою як делікатес.
  • Для приготування потрібно авокадо, фета, оливкова олія, мед, лимонний сік та зелень.

На святковому столі завжди є потреба у стравах, які не потрібно довго готувати, але щоб смак вражав гостей. До них завжди тягнуться першими!

Кремова намазка з авокадо можна намазати на хліб чи крекери, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Olga_riabenko. А якщо додати червону рибу, то взагалі вийде делікатес!

Цікаво Салати на Новий рік 2026: тут знайдуться рецепти на будь-який смак 

Як приготувати закуску з авокадо? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 1 авокадо; 
– 100 грамів фети; 
– 50 мілілітрів оливкової олії; 
– 1 чайна ложка меду; 
– сік з половини лимона; 
– зелень (зелена цибуля, кріп, базилік) до смаку. 
Для подачі: 
– кріп; 
– олія; 
– томати сушені; 
– сушена цибуля. 

Готуємо яскраву закуску на святковий стіл: відео 

Приготування: 

  1. Всі інгредієнти збийте блендером до однорідної маси.
  2. Викладіть в тарілку, полийте ароматною олією й додайте зеленню, сушеними томатами та цибулею.
  3. Подавайте з підсушеним хлібом.
  4. Можете як намастити, так і просто зачерпати ним масу. 

Як вибрати авокадо? 

Спочатку перевірте шкірку. якщо вона темна, а при натисканні м’яка, то його можна сміливо купувати, пише Sisiyemmie.

Ще обовʼязково зазирніть під плодоніжку. Зелений колір означає, що плід готовий до вживання.

Що приготувати на свято? 