Цю закуску з’їдають першою на святковому столі: готується швидко і без мороки
- Кремова намазка з авокадо готується за 5 хвилин і може подаватися з червоною рибою як делікатес.
- Для приготування потрібно авокадо, фета, оливкова олія, мед, лимонний сік та зелень.
На святковому столі завжди є потреба у стравах, які не потрібно довго готувати, але щоб смак вражав гостей. До них завжди тягнуться першими!
Кремова намазка з авокадо можна намазати на хліб чи крекери, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Olga_riabenko. А якщо додати червону рибу, то взагалі вийде делікатес!
Цікаво Салати на Новий рік 2026: тут знайдуться рецепти на будь-який смак
Як приготувати закуску з авокадо?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 авокадо;
– 100 грамів фети;
– 50 мілілітрів оливкової олії;
– 1 чайна ложка меду;
– сік з половини лимона;
– зелень (зелена цибуля, кріп, базилік) до смаку.
Для подачі:
– кріп;
– олія;
– томати сушені;
– сушена цибуля.
Готуємо яскраву закуску на святковий стіл: відео
Приготування:
- Всі інгредієнти збийте блендером до однорідної маси.
- Викладіть в тарілку, полийте ароматною олією й додайте зеленню, сушеними томатами та цибулею.
- Подавайте з підсушеним хлібом.
- Можете як намастити, так і просто зачерпати ним масу.
Як вибрати авокадо?
Спочатку перевірте шкірку. якщо вона темна, а при натисканні м’яка, то його можна сміливо купувати, пише Sisiyemmie.
Ще обовʼязково зазирніть під плодоніжку. Зелений колір означає, що плід готовий до вживання.
Що приготувати на свято?
Оригінальна закуска "Мандаринка" збере усі можливі компліменти.
А ще варто запекти мʼясо, яке вийде смачнішим за модні стейки.