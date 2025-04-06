Укр Рус
Новости Вкусно Салаты и закуски Гости мгновенно вас расхвалят: яйца "тюльпаны" – 2 минуты на шедевр
6 апреля, 21:11
1

Гости мгновенно вас расхвалят: яйца "тюльпаны" – 2 минуты на шедевр

Лилия Имбировская-Сиваковская

От того, как будут выглядеть закуски, зависит впечатление от первого взгляда на ваш стол. И надо совсем немного, чтобы гарантировать восторг с первой же секунды.

Эта закуска точно сразу бросится в глаза гостям, а когда они ее попробуют, то будут расхваливать ваши кулинарные таланты как никогда раньше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

Интересно Сохраняйте и наслаждайтесь: 3 простейших салата из пекинской капусты, которые сделают праздник

Рецепт яиц "тюльпанов"

  • Время: 2 – 5 минут
  • Порций: 7

Ингредиенты:
– 7 вареных яиц;
– 100 граммов крабовых палочек;
– 1 плавленый сырок;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 столовые ложки майонеза;
– зеленый лук (для стебельков).

Приготовление:

  1. Делаем на яйцах разрез накрест.
  2. Желтки вынимаем и переминаем вилкой до однородности.
  3. Мелко натираем крабовые палочки и смешиваем с желтками.
  4. Так же натираем сырок и продавливаем чеснок. Смешиваем, заправляем майонезом, солим и перчим.
  5. Начиняем яйца начинкой.
  6. Выкладываем яйца на "стебельки" из зеленого лука.

Приятного аппетита!

Сок из него так и капает: рецепт идеальной ветчины на пасху.