Гости мгновенно вас расхвалят: яйца "тюльпаны" – 2 минуты на шедевр

От того, как будут выглядеть закуски, зависит впечатление от первого взгляда на ваш стол. И надо совсем немного, чтобы гарантировать восторг с первой же секунды.

Эта закуска точно сразу бросится в глаза гостям, а когда они ее попробуют, то будут расхваливать ваши кулинарные таланты как никогда раньше, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке". Интересно Сохраняйте и наслаждайтесь: 3 простейших салата из пекинской капусты, которые сделают праздник Рецепт яиц "тюльпанов" Время : 2 – 5 минут

: 2 – 5 минут Порций: 7 Ингредиенты:

– 7 вареных яиц;

– 100 граммов крабовых палочек;

– 1 плавленый сырок;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 столовые ложки майонеза;

– зеленый лук (для стебельков). Приготовление: Делаем на яйцах разрез накрест. Желтки вынимаем и переминаем вилкой до однородности. Мелко натираем крабовые палочки и смешиваем с желтками. Так же натираем сырок и продавливаем чеснок. Смешиваем, заправляем майонезом, солим и перчим. Начиняем яйца начинкой. Выкладываем яйца на "стебельки" из зеленого лука. Приятного аппетита! Сок из него так и капает: рецепт идеальной ветчины на пасху.