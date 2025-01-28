Ее подают в ресторанах: закуска из кабачков, которая приятно удивит вкусом и простотой

Кабачки – универсальный ингредиент, который служит как самостоятельным блюдом, так и дополнением к основным блюдам. Их часто используют в закусках, поэтому они популярны как среди домашних кулинаров, так и среди шеф-поваров ресторанов.

Когда хочется чего-то оригинального, можно приготовить вкусную закуску из кабачков, помидоров и пикантного соуса. Подготовительный процесс займет 5 минут, а остальное сделает духовка, уверяет 24 Канал со ссылкой на Woman24.

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Закуска из кабачков

Время: 25 минут

25 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– кабачки;

– помидоры;

– плавленый сырок;

– чеснок;

– укроп;

– майонез.

Приготовление:

Кабачки и помидоры нарежьте кружочками. Противень застелите пергаментом, и слегка смажьте его маслом. Выложите кабачки в один слой.

Из сыра, чеснока, укропа и майонеза приготовьте соус. И по чайной ложке нанесите на каждый кабачок. Сверху положите помидоры.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кабачки примерно 20 минут. Перед подачей можете украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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