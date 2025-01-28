Ее подают в ресторанах: закуска из кабачков, которая приятно удивит вкусом и простотой
Кабачки – универсальный ингредиент, который служит как самостоятельным блюдом, так и дополнением к основным блюдам. Их часто используют в закусках, поэтому они популярны как среди домашних кулинаров, так и среди шеф-поваров ресторанов.
Когда хочется чего-то оригинального, можно приготовить вкусную закуску из кабачков, помидоров и пикантного соуса. Подготовительный процесс займет 5 минут, а остальное сделает духовка, уверяет 24 Канал со ссылкой на Woman24.
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Закуска из кабачков
- Время: 25 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– кабачки;
– помидоры;
– плавленый сырок;
– чеснок;
– укроп;
– майонез.
Приготовление:
- Кабачки и помидоры нарежьте кружочками. Противень застелите пергаментом, и слегка смажьте его маслом. Выложите кабачки в один слой.
- Из сыра, чеснока, укропа и майонеза приготовьте соус. И по чайной ложке нанесите на каждый кабачок. Сверху положите помидоры.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кабачки примерно 20 минут. Перед подачей можете украсить зеленью.
Приятного аппетита!
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