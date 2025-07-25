25 июля, 20:12
Настоящее сокровище этого лета: закуска из кабачков, которая мигом исчезает со стола
Основні тези
- Кабачки являются универсальным ингредиентом, что гарантирует успех любого рецепта.
- Закуска с курочкой и соусом исчезает со стола за считанные минуты.
Кабачки настолько универсальны, что любой рецепт с ними просто обречен на успех. Несколько дополнений – и на вашем столе уже настоящий шедевр.
Эта закуска станет приятным сюрпризом даже для опытных хозяек, которые уже успели увидеть много шедевров. Попробуйте только раз, и вы откроете настоящее сокровище лета, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Вкусненькое".
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Как приготовить вкусную закуску из кабачков?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 небольших кабачка;
– щепотка соли;
– 100 граммов копченой курятины;
– 70 граммов сливочного крем-сыра;
– 70 граммов майонеза;
– перец и специи по вкусу.
Приготовление:
- Кабачки моем, нарезаем кружочками, солим и перчим.
- Обжариваем до золотистого цвета.
- Курицу мелко нарезаем. Смешиваем с майонезом и крем-сыром.
- Выкладываем по чайной ложке начинки на каждый кружочек кабачка.
Приятного аппетита!
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