Лучшая закуска лета: готовим пикантные кабачки со специями

Из кабачков можно приготовить все что угодно. Это лучший летний продукт, который способен удивить целым многообразием вкусов.

Острая закуска из кабачков непременно вас поразит. Впрочем, если вы не очень любите слишком острые блюда, то отрегулируйте количество специй на свой вкус, информирует 24 Канал.

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Рецепт острой закуски из кабачков

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов кабачков;

– 1/2 чайной ложки молотого острого перца;

– 1 столовая ложка молотой паприки;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте кабачки и нарежьте их брусочками. Переложите нарезанные кабачки в глубокую миску, добавьте соль, паприку и оливковое масло. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся специями. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут.

Приятного аппетита!

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