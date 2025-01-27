УКР РУС
27 января 2025, 15:50
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Из лаваша и крабовых палочек: рецепт самой простой и полезной закуски на скорую руку

Марта Касиянчук

Лаваш является идеальным продуктом для приготовления вкусных закусок, запеканок, пирогов и даже десертов. Один из удачных вариантов закуски с ним – рулет с крабовыми палочками.

Это вкусный и удобный вариант закуски как для праздничных встреч, так и для будничного угощения семьи и друзей. 24 Канал со ссылкой на Instagram фудблогера @_marina_frolova._ делится рецептом быстрой закуски из лаваша, крабовых палочек и овощей.

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Быстрая закуска из лаваша и крабовых палочек

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2

Ингредиенты:
– лаваш;
– капуста;
– огурцы;
– помидоры;
– кукуруза;
– крабовые палочки;
– соус (майонез, горчица в зернах, чеснок, укроп);
– соль – по вкусу.

Как приготовить закуску из лаваша и крабовых палочек: смотрите видео

Приготовление:

  1. Порежьте крабовые палочки и овощи.
     
  2. Смешайте все для соуса.
     
  3. Смажьте лаваш соусом, сверху выложите крабовые палочки, овощи, снова соус и сверните лаваш в рулетик.
     
  4. Обжарьте на сухой сковороде, разрежьте пополам и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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