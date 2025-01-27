Из лаваша и крабовых палочек: рецепт самой простой и полезной закуски на скорую руку

Лаваш является идеальным продуктом для приготовления вкусных закусок, запеканок, пирогов и даже десертов. Один из удачных вариантов закуски с ним – рулет с крабовыми палочками.

Это вкусный и удобный вариант закуски как для праздничных встреч, так и для будничного угощения семьи и друзей. 24 Канал со ссылкой на Instagram фудблогера @_marina_frolova._ делится рецептом быстрой закуски из лаваша, крабовых палочек и овощей.

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Быстрая закуска из лаваша и крабовых палочек

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– лаваш;

– капуста;

– огурцы;

– помидоры;

– кукуруза;

– крабовые палочки;

– соус (майонез, горчица в зернах, чеснок, укроп);

– соль – по вкусу.

Как приготовить закуску из лаваша и крабовых палочек: смотрите видео

Приготовление:

Порежьте крабовые палочки и овощи.

Смешайте все для соуса.

Смажьте лаваш соусом, сверху выложите крабовые палочки, овощи, снова соус и сверните лаваш в рулетик.

Обжарьте на сухой сковороде, разрежьте пополам и подавайте на стол.

Приятного аппетита!

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