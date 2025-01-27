27 января 2025, 15:50
Из лаваша и крабовых палочек: рецепт самой простой и полезной закуски на скорую руку
Лаваш является идеальным продуктом для приготовления вкусных закусок, запеканок, пирогов и даже десертов. Один из удачных вариантов закуски с ним – рулет с крабовыми палочками.
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Быстрая закуска из лаваша и крабовых палочек
- Время: 15 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– лаваш;
– капуста;
– огурцы;
– помидоры;
– кукуруза;
– крабовые палочки;
– соус (майонез, горчица в зернах, чеснок, укроп);
– соль – по вкусу.
Как приготовить закуску из лаваша и крабовых палочек: смотрите видео
Приготовление:
- Порежьте крабовые палочки и овощи.
- Смешайте все для соуса.
- Смажьте лаваш соусом, сверху выложите крабовые палочки, овощи, снова соус и сверните лаваш в рулетик.
- Обжарьте на сухой сковороде, разрежьте пополам и подавайте на стол.
Приятного аппетита!
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