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23 марта, 18:30
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И начинка, и соус, и намазка, и закуска: как превратить обычный лук в деликатес

Лилия Имбировская-Сиваковская

Если у вас есть немного фантазии, то даже из лука можно сделать деликатес. Главное – правильно выбрать вспомогательные компоненты.

Лук и сметана – идеальный дуэт, из которого можно создать универсальную закуску. Она может выполнять много ролей и точно не подведет со вкусом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

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Рецепт закуски из лука

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов лука;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 2 столовые ложки сметаны;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук нарезаем мелкими кубиками.
  2. Жарим на хорошо разогретой сковороде 5 – 7 минут.
  3. Уменьшаем огонь и готовим еще 15 минут, без крышки, пока лук не станет золотистым и мягким.
  4. Сливаем масло и собираем лук ложкой в отдельную тарелку. Масло не выливаем – им можно полить картофель или заправить салат.
  5. Добавляем к луку сметану, солим и перчим по вкусу.
  6. Используем как соус, закуску или намазку.

Приятного аппетита!

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