Эта универсальная закуска не только освежает во время пикника на свежем воздухе, но и обещает украсить любое праздничное застолье. Речь идет о малосольных огурчиках.

Рецепт очень быстрый и простой, а результат поражает вкусом. Как приготовить такую закуску из огурцов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на UA.Press. Читайте также Его величество сама сливочность: готовим паштет, который захочется есть просто ложкой Какую закуску сделать из огурцов? Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– 500 граммов огурцов;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– пучок укропа;

– 0,5 чайной ложки соли;

– перец черный – по вкусу;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка яблочного уксуса. Приготовление: Огурцы помойте, удалите ненужное, разрежьте пополам вдоль и пополам поперек.

Добавьте чеснок по вкусу и любимую зелень. Теперь соль, перец и сахар.

Далее добавьте растительное масло без запаха и яблочный уксус. Все перемешайте.

Будет сразу вкусно, но для еще лучшего результата дайте закуске постоять в холодильнике 1 – 2 часа. Готово! Тоже приготовьте: арбузный салат от Джейми Оливера.