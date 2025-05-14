14 мая, 22:10
Не закуска, а настоящее чудо: как приготовить редис в ароматном масле
Эту закуску должен научиться готовить каждый. Несколько простых манипуляций и на вашем столе будет сама изысканность.
Редис может быть не только вкусным дополнением к салатам, но и оригинальной пикантной закуской. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом победительницы "МастерШеф" Наталки Никишиной, которым она поделилась в своем инстаграме.
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Рецепт редиса в ароматном масле
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– пучок редиса;
– 50 граммов шпината;
– 30 граммов петрушки;
– 150 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Бланшируем зелень в кипятке и выкладываем в воду со льдом.
- Отжимаем лишнюю влагу, перекладываем в чашу блендера, добавляем подсолнечное масло и перебиваем до однородности.
- Затем прогреваем смесь и пропускаем через марлю. Ставим масло на лед, чтобы отслоился осадок.
- Масло топим в микроволновке и смешиваем смеси.
- Ставим на 10 минут в морозилку.
- Смачиваем редис в смеси и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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