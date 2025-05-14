Не закуска, а настоящее чудо: как приготовить редис в ароматном масле

Эту закуску должен научиться готовить каждый. Несколько простых манипуляций и на вашем столе будет сама изысканность.

Редис может быть не только вкусным дополнением к салатам, но и оригинальной пикантной закуской. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом победительницы "МастерШеф" Наталки Никишиной, которым она поделилась в своем инстаграме.

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Рецепт редиса в ароматном масле

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– пучок редиса;

– 50 граммов шпината;

– 30 граммов петрушки;

– 150 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Бланшируем зелень в кипятке и выкладываем в воду со льдом. Отжимаем лишнюю влагу, перекладываем в чашу блендера, добавляем подсолнечное масло и перебиваем до однородности. Затем прогреваем смесь и пропускаем через марлю. Ставим масло на лед, чтобы отслоился осадок. Масло топим в микроволновке и смешиваем смеси. Ставим на 10 минут в морозилку. Смачиваем редис в смеси и подаем к столу.

Приятного аппетита!

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