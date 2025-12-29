Такой закуски с селедкой вы еще не делали: рецепт шедевра, который исчезает со стола первым
- Сельдь является ключевым ингредиентом для праздничных закусок, которые стоит разнообразить.
- Для приготовления закуски используются картофель, сливочное масло, укроп, вареные яйца, красный лук и другие ингредиенты, время приготовления составляет 45 минут.
Сельдь – один из главных праздничных ингредиентов. Но "Шуба" или бутерброды – это уже прошлое, от которого стоит отходить.
Закуски – это возможность удивить, а селедка – шанс покорить. Если правильно совместить даже самые простые ингредиенты, то на вашем столе окажется шедевр, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Хозяйка".
Как приготовить оригинальную закуску с селедкой?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 картофелины;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 10 граммов укропа;
– 4 вареных яйца;
– 3 столовые ложки майонеза;
– 1 красный лук;
– горчица в зернах по вкусу.
Идея, которую стоит попробовать / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Картофель варим, переминаем в пюре, добавляем масло, немного масла, солим и перчим.
- Противень застилаем пергаментом. Из картофельной массы делаем шарики и слегка прижимаем их стаканом.
- Выпекаем 10 – 15 минут при 180 градусах.
- Яйца нарезаем кубиками, добавляем измельченный укроп и майонез, можно посолить.
- Выкладываем начинку на картофельную основу.
- Сверху выкладываем кусочки сельди, полукольца красного лука и щепотку горчицы в зернах.
На что обращать внимание при покупке сельди?
Главный сигнал – цвет жидкости. Он должен быть абсолютно прозрачным, не мутным, подсказывает Przyslij przepis.
Также надо хорошо присмотреться к цвету филе. Если есть малейший намек на желтизну, то лучше выбрать другой продукт.
