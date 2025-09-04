Этот метод ферментации томатов – кулинарный прорыв для хозяек. Всего за 3 дня вы получите вкус, подобный сортам, выдержанным в бочках, а все благодаря специально подобранным травам и простому рассолу.

Такие помидоры идеально подходят как самостоятельная закуска, а также прекрасно подходят к мясным и рыбным блюдам. Рецептом квашеных помидоров делится 24 Канал со ссылкой на кулинара Jayne lubowitz. Читайте также Они известны на всю Европу: закручиваем огурцы по-фински – наслаждение в вашей кладовой Как вкусно и быстро заквасить помидоры? Время: 35 минут

35 минут Порции: 1 Ингредиенты:

– помидоры;

– 5 столовых ложек соли;

– 5 столовых ложек сахара;

– 1 столовая ложка тертого хрена;

– 5 – 6 листьев хрена;

– корень и листья петрушки;

– листья базилика;

– листья мяты;

– 5 литров воды. Приготовление: Замочите помидоры в холодной воде на несколько минут, чтобы удалить загрязнения. Тщательно промойте их. Промойте листья и корешки в проточной воде. Чтобы усилить их аромат, слегка разотрите зелень между ладонями.

На дно чистого пластикового ведра выложите слой зелени, состоящий из листьев хрена, петрушки, базилика и мяты.

Плотно, но аккуратно сложите помидоры в ведро. Сверху положите листья петрушки и добавьте тертый хрен.

В 5-литровое ведро с чистой водой добавьте соль и сахар. Хорошо размешайте, пока они полностью не растворятся.

Залейте помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. Сверху прикройте помидоры листьями хрена. Затем установите гнет, чтобы помидоры не всплывали на поверхность.

Закройте ведро крышкой и оставьте в темном месте на 2 – 3 дня при комнатной температуре. Приятного аппетита! Что еще закрыть на зиму? Закрыть томаты можно по-разному: в сладком или кислом маринаде, по-еврейски, сделать из них томатный сок или кетчуп. А можно немного поэкспериментировать и выбрать рецепт помидоров половинками.

