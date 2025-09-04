4 сентября, 17:40
Квашеные помидоры за 3 дня: проверенный рецепт украинских хозяек
Основні тези
- Если использовать специально подобранную зелень и простой рассол, можно заквасить помидоры всего за 2 – 3 дня.
- Такой рецепт гарантирует вкус, как в бочке. Консервация идеально дополнит любое блюдо, и будет смаковать, как самостоятельная закуска.
Этот метод ферментации томатов – кулинарный прорыв для хозяек. Всего за 3 дня вы получите вкус, подобный сортам, выдержанным в бочках, а все благодаря специально подобранным травам и простому рассолу.
Такие помидоры идеально подходят как самостоятельная закуска, а также прекрасно подходят к мясным и рыбным блюдам. Рецептом квашеных помидоров делится 24 Канал со ссылкой на кулинара Jayne lubowitz.
Как вкусно и быстро заквасить помидоры?
- Время: 35 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– помидоры;
– 5 столовых ложек соли;
– 5 столовых ложек сахара;
– 1 столовая ложка тертого хрена;
– 5 – 6 листьев хрена;
– корень и листья петрушки;
– листья базилика;
– листья мяты;
– 5 литров воды.
Приготовление:
- Замочите помидоры в холодной воде на несколько минут, чтобы удалить загрязнения. Тщательно промойте их. Промойте листья и корешки в проточной воде. Чтобы усилить их аромат, слегка разотрите зелень между ладонями.
- На дно чистого пластикового ведра выложите слой зелени, состоящий из листьев хрена, петрушки, базилика и мяты.
- Плотно, но аккуратно сложите помидоры в ведро. Сверху положите листья петрушки и добавьте тертый хрен.
- В 5-литровое ведро с чистой водой добавьте соль и сахар. Хорошо размешайте, пока они полностью не растворятся.
- Залейте помидоры рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. Сверху прикройте помидоры листьями хрена. Затем установите гнет, чтобы помидоры не всплывали на поверхность.
- Закройте ведро крышкой и оставьте в темном месте на 2 – 3 дня при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
Что еще закрыть на зиму?
- Закрыть томаты можно по-разному: в сладком или кислом маринаде, по-еврейски, сделать из них томатный сок или кетчуп. А можно немного поэкспериментировать и выбрать рецепт помидоров половинками.
- Одной из самых популярных консерваций на зиму является баклажаны. Эти овощи просты в приготовлении и заготовке.
- Острая аджика – идеальная консервация, которая согреет зимой и дополнит вкус даже самых простых блюд.
Какая же зима без кабачковой икры. Это нежное и ароматное блюдо, которое часто подают на белых гренках, ломтиках хлеба, или просто едят ложкой.
- А чтобы не только насладиться, но и получить источник витаминов и микроэлементов, стоит закрыть квашеную капусту.