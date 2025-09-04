4 вересня, 17:40
Квашені помідори за 3 дні: перевірений рецепт українських господинь
Основні тези
- Якщо використовувати спеціально підібрану зелень та простий розсіл, можна заквасити помідори всього за 2 – 3 дні.
- Такий рецепт гарантує смак, як у бочці. Консервація ідеально доповнить будь-яку страву, і смакуватиме, як самостійна закуска.
Цей метод ферментації томатів – кулінарний прорив для господинь. Всього за 3 дні ви отримаєте смак, подібний до сортів, витриманих у бочках, а все завдяки спеціально підібраним травам і простому розсолу.
Такі помідори ідеально смакують як самостійна закуска, а також чудово підходять до м'ясних і рибних страв. Рецептом квашених помідорів ділиться 24 Канал з посиланням на кулінарку Jayne lubowitz.
Читайте також Вони відомі на всю Європу: закручуємо огірки по-фінськи – насолода у вашій коморі
Як смачно і швидко заквасити помідори?
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– помідори;
– 5 столових ложок солі;
– 5 столових ложок цукру;
– 1 столова ложка тертого хрону;
– 5 – 6 листків хрону;
– корінь і листя петрушки;
– листя базиліку;
– листя м'яти;
– 5 літрів води.
Приготування:
- Замочіть помідори у холодній воді на кілька хвилин, щоб видалити забруднення. Ретельно промийте їх. Промийте листя та корінці у проточній воді. Щоб посилити їхній аромат, злегка розітріть зелень між долонями.
- На дно чистого пластикового відра викладіть шар зелені, що складається з листя хрону, петрушки, базиліку та м'яти.
- Щільно, але акуратно складіть помідори у відро. Зверху покладіть листя петрушки та додайте тертий хрін.
- У 5-літрове відро з чистою водою додайте сіль та цукор. Добре розмішайте, доки вони повністю не розчиняться.
- Залийте помідори розсолом так, щоб вони були повністю покриті. Зверху прикрийте помідори листям хрону. Потім встановіть гніт, щоб помідори не спливали на поверхню.
- Закрийте відро кришкою та залиште у темному місці на 2 – 3 дні при кімнатній температурі.
Смачного!
Що ще закрити на зиму?
- Закрити томати можна по-різному: в солодкому чи кислому маринаді, по-єврейськи, зробити з них томатний сік або кетчуп. А можна трохи поекспериментувати й обрати рецепт помідорів половинками.
- Однією з найпопулярніших консервацій на зиму є баклажани. Ці овочі прості у приготуванні та заготівлі.
- Гостра аджика – ідеальна консервація, яка зігріє взимку та доповнить смак навіть найпростіших страв.
-
Яка ж зима без кабачкової ікри. Ця ніжна й ароматна страва, яку часто подають на білих грінках, скибочках хліба, або ж просто їдять ложкою.
- А щоб не лише посмакувати, а й отримати джерело вітамінів та мікроелементів, варто закрити квашену капусту.