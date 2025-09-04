Цей метод ферментації томатів – кулінарний прорив для господинь. Всього за 3 дні ви отримаєте смак, подібний до сортів, витриманих у бочках, а все завдяки спеціально підібраним травам і простому розсолу.

Такі помідори ідеально смакують як самостійна закуска, а також чудово підходять до м'ясних і рибних страв. Рецептом квашених помідорів ділиться 24 Канал з посиланням на кулінарку Jayne lubowitz. Читайте також Вони відомі на всю Європу: закручуємо огірки по-фінськи – насолода у вашій коморі Як смачно і швидко заквасити помідори? Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– помідори;

– 5 столових ложок солі;

– 5 столових ложок цукру;

– 1 столова ложка тертого хрону;

– 5 – 6 листків хрону;

– корінь і листя петрушки;

– листя базиліку;

– листя м'яти;

– 5 літрів води. Приготування: Замочіть помідори у холодній воді на кілька хвилин, щоб видалити забруднення. Ретельно промийте їх. Промийте листя та корінці у проточній воді. Щоб посилити їхній аромат, злегка розітріть зелень між долонями.

На дно чистого пластикового відра викладіть шар зелені, що складається з листя хрону, петрушки, базиліку та м'яти.

Щільно, але акуратно складіть помідори у відро. Зверху покладіть листя петрушки та додайте тертий хрін.

У 5-літрове відро з чистою водою додайте сіль та цукор. Добре розмішайте, доки вони повністю не розчиняться.

Залийте помідори розсолом так, щоб вони були повністю покриті. Зверху прикрийте помідори листям хрону. Потім встановіть гніт, щоб помідори не спливали на поверхню.

Закрийте відро кришкою та залиште у темному місці на 2 – 3 дні при кімнатній температурі. Смачного!

Однією з найпопулярніших консервацій на зиму є баклажани. Ці овочі прості у приготуванні та заготівлі.

Гостра аджика – ідеальна консервація, яка зігріє взимку та доповнить смак навіть найпростіших страв.

Яка ж зима без кабачкової ікри . Ця ніжна й ароматна страва, яку часто подають на білих грінках, скибочках хліба, або ж просто їдять ложкою.

А щоб не лише посмакувати, а й отримати джерело вітамінів та мікроелементів, варто закрити квашену капусту.